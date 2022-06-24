Ще один "ляпас" росії від Казахстану: відомому пропагандисту заборонили в’їзд

Російського пропагандиста внесли до одного списку з терористами

Казахстан заборонив в’їзд у країну російському пропагандисту Тиграну Кеосаяну, який погрожував країні "українським сценарієм".

Про це у п’ятницю, 24 червня, повідомило видання КазТАГ із посиланням на джерело, знайоме з деталями процедури.

За інформацією джерела, Кеосаян тепер перебуває у "списку терористів" і є небажаною особою для в’їзду в Казахстан.

"Насправді це досить великий список, здебільшого там терористи та інші особи зі схожої категорії, і Кеосаян тепер теж із ними. А про те, що він там у цьому списку, офіційно і не скажуть, це не передбачено нормами – влада ж не буде кожного терориста, якого включили до цього списку, поіменно називати", — розповів співрозмовник видання.

Кеосаян виступив проти Казахстану після рішення влади не проводити парад на 9 травня.

"На Україну погляньте уважно, подумайте серйозно... Якщо ви вважаєте, що можна й надалі бути такими хитрож***ми й вам за це не буде нічого, ви помиляєтеся", — говорив у травні пропагандист.

Раніше повідомлялося, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі заявив президенту рф володимиру путіну, що він не визнає так звані "ДНР" і "ЛНР". У рф тут же помстилися Казахстану.