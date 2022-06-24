В Минобороны сделали важное заявление насчет Северодонецка

В Минобороны не комментируют передвижение войск

Генеральный штаб ВСУ не комментирует информацию о возможном выходе украинских военных из города Северодонецк (Луганская область).

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга в пятницу, 24 июня, заявил, что данная информация является закрытой и не является предметом для обсуждений, передает "Украинская правда".

"Информация о том, находятся ли части Вооруженных сил Украины в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим. Я очень просил бы всех сосредоточиться на информации, которую представляет Генштаб и Минобороны Украины", — заявил Мотузяник.

Также спикер Минобороны призвал журналистов и представителей властей своими заявлениями не вредить ведению оборонной операции.

"Хотел бы призвать и журналистов и представителей органов государственной власти дать возможность ВСУ сообщать о действиях украинской армии в рамках открытой информации. Не нужно вредить ведению оборонной операции… Верьте в Вооруженные силы Украины", — отметил Мотузяник.

Мотузяник также добавил, что самым горячим участком на фронте остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях Северодонецка. Сообщается, что оккупанты, несмотря на потери, создали численное преимущество на некоторых участках фронта, что позволяет им добиваться определенных тактических успехов.

Напомним, 24 июня руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ вынуждены покинуть Северодонецк. Это подтвердил и журналист Юрий Бутусов.

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