Наступает переломный момент: пять выводов в начале пятого месяца российского вторжения в Украину – генерал Маломуж

Россиянам не удалось сломить Украину за четыре полных месяца широкомасштабной войны и наступает перелом в войне

Четыре месяца назад, 24 февраля, Украина проснулась от грохота взрывов. Без объявления войны, как некогда гитлеровская Германия, путинская россия напала на нашу страну.

С того времени некоторые крупные города, как те же Мариуполь и Северодонецк, были фактически стерты оккупантами с лица земли. От некоторых, как, к примеру, от Киева, врага удалось отодвинуть. Некоторые, как Харьков, продолжают после относительного затишья подвергаться обстрелам. Своими выводами в начале пятого месяца открытой фазы российско-украинской войны с "Телеграфом" поделился генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

1. Россиянам не удалось реализовать стратегический план в отношении Украины

"Агрессор не сумел захватить нас, сломить – ни за три дня, ни за три недели, ни за четыре месяца. И не сумеет. Отсюда – смена риторики, смена стратегического плана "операции" (по сути – войны). Вместо захвата всей Украины, россияне говорят теперь о необходимости захватить полностью Луганскую и Донецкую области и оставить за собой часть уже захваченных южных территорий в Запорожской и Херсонской областях – ради сухопутного коридора в Крым", – отмечает Николай Маломуж.

2. Украина и мир избавляются от иллюзий

"Украина долго жила в иллюзиях. И даже после того, как рф захватила Крым и часть Донбасса, иллюзии у многих не развеялись. После 24 февраля 2022-го после тех зверств, которые россияне творили и, увы, продолжают творить на нашей земле, иллюзий больше нет, – подчеркивает генерал. – Как нет их касательно невозможности тех или иных действий со стороны россиян и белорусов. Как выяснилось – всё возможно. И теперь мы готовы к любым сценариям. В том числе к вторжению вооруженных сил Беларуси, чего давно хочет путин.

Мы готовы к новым атакам на Одессу, на Киев. Мы готовы давать бой. И мы это делаем".

Избавляется от иллюзий и мир, продолжает генерал. Отношения с россией становятся токсичны, исход компаний оттуда продолжается, а намерение ранее нейтральных Швеции и Финляндии стать частью НАТО говорит само за себя.

3. Мы стабилизировали ситуацию

"Военно-политическое руководство исправило просчеты, которые проявились во время вторжения россии. Речь, прежде всего, о крайне слабой обороне админграницы с Крымом, границы с Беларусью. Именно оттуда мы получили самые жесткие удары, потому что не были созданы вторые, третьи линии обороны. Сейчас мы выстраиваем эшелонированную оборону практически по всему фронту, а также на украино-белорусской границе, где ситуация остается угрожающей", – рассказывает генерал.

По его словам, ВСУ получили колоссальный опыт обороны, маневрирования, даже проведения тактических наступательных операций в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.

"То есть, мы не системно отступаем, как ранее, а останавливаем противника на определенных рубежах. И даже отодвигаем его. Да, к сожалению, нам всё еще приходится оставлять отдельные поселки и даже города (особенно на Донбассе, куда рф бросила максимальные силы). Как произошло сейчас с Северодонецком. Но делается это для того, чтобы избежать больших потерь, ведь враг на той же Луганщине забрасывает позиции ВСУ снарядами, ракетами и бомбами, имея преимущество в разы – и в артиллерии, и в живой силе. Логичнее где-то отойти на другие линии обороны, где мы сможем эффективнее защищаться, увеличивая потери противника. А где-то готовиться к системным наступательным операциям – и даже проводить их, используя резервы, опыт и новое тяжелое вооружение, которое поступает нам от партнеров", – поясняет Николай Маломуж.

По словам генерала, мы сохранили боеспособную армию. К тому же, имеем мощную кооперацию. И внутреннюю – между родами войск, спецслужбами, пограничниками, Нацгвардией, Нацполицией. И внешнюю – с нашими партнерами, в плане координации не только поставок вооружения, техники, финансирования, но и в рамках разведдеятельности, противовоздушной обороны и так далее.

4. Произошло великое объединение

"Подавляющее число украинцев объединились для защиты государства. Это сделало руководство страны, это сделали все мы. Профессиональные военные, самооборона, добровольцы, волонтеры, дипломаты, журналисты, те, кто поддерживает в этих сложнейших условиях экономику – каждый вносит свой вклад в борьбу с российским агрессором, – акцентирует генерал. – Потому что лишь сплоченность, концентрация всех сил – военных, политических, экономических, бизнеса, информационного сектора – единственный формат, который даст нам возможность победить. Лишь при условии мощнейшего объединения украинского общества мы сможем не просто давать отпор агрессору, но и гнать его с нашей земли. С земли, которая горела, горит и будет гореть под ногами оккупантов вплоть до их изгнания из Украины".

5. Переходим от этапа системной обороны к наступательным операциям

По мнению экс-главы Внешней разведки Украины, можно говорить, что мы перешли к переломному этапу. И проводим уже не только оборонительные, но и наступательные операции. В последнее время – на Запорожском и Херсонском направлениях.

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"Это важно в моральном, в психологическом смысле. Мы не только обороняемся, мы на некоторых направлениях – наступаем. А на некоторых – готовим наступательные операции. Я общаюсь со многими военными и всё чаще слышу от них заявления о готовности идти в наступление. О желании это делать, – рассказывает Николай Маломуж. – То есть, изменилась не только качественная составляющая наших войск, в том числе благодаря их лучшей подготовке и оснащению современными видами вооружения, но и – духовная. Военные хотят активно проводить наступательные операции. Естественно, при условии, что они продуманы, что проведена должным образом разведка, что будет поддержка артиллерии, РСЗО, а возможно и определенных видов авиации. Это важно и потому что нам просто нужно освобождать свои территории, и чтобы поднять моральный дух и военных, и гражданского населения. Думаю, эта самая моральная составляющая вскоре будет подкреплена тактическими и стратегическими победами ВСУ".