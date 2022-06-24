Укр

"россия уже проиграла": в США подвели итоги пяти месяцев войны рф против Украины

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Армия рф
Армия рф

россия не смогла достичь своих стратегических целей

В США считают, что россия уже проиграла войну против Украины и несмотря на определенные успехи на Донбассе так и не смогла достичь стратегических целей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал во время пресс-конференции в столице Германии государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Украинцы обороняются с невероятной отвагой, а россия уже проиграла", — сказал он.

По его словам российский диктатор владимир путин признавался, что его целью было уничтожение суверенной и независимой Украины, но она будет существовать дольше, "чем будет жить путин".

Блинкен отметил, что несмотря на определенные успехи на Донбассе, россия очень далека до стратегической победы, а продвижение дается ей слишком высокой ценой.

В частности он напомнил, что с начала вторжения россия потеряла десятки тысяч солдат убитыми и ранеными, а также продолжает терять боевую технику, включая танки и авиацию.

Также по словам главы Госдепа, оккупационные войска продолжают страдать из-за низкого боевого духа, плохого руководства и высокого уровня смертности.

Как сообщалось ранее, ВСУ продолжают выбивать российских оккупантов из позиций на южном направлении, но при этом на Донбассе был потерян еще один населенный пункт.

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#Украина #США #Россия #Энтони Блинкен