Війна — день 128: ЗСУ наступають на півдні, але з боями відходять на Донбасі

Оперативно про головне 1 липня

Настав перший день липня 2022 року та 128 день широкомасштабного вторгнення росії в Україну. Збройні сили України крок за кроком звільняють окуповані росіянами території півдня країни, та мотивують інтервентів на "кроки доброї волі". Водночас на Донбасі ситуація для України не така оптимістична: тут росіяни зосередили величезну перевагу в живій силі та техніці та з величезними втратами, але поступово просуваються вперед.

У цій трансляції "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 1 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні пояснив, чим важливе визволення острова Зміїний від росіян.

Зведення новин за 28 червня доступне у нашому матеріалі: "Війна — день 125: окупанти продовжують масово обстрілювати українські міста через невдачі на фронтах".

З головними новинами минулого дня, 29 червня, можна ознайомитись у нашому зведенні: "Війна — день 126: Окупанти підбираються до Лисичанська, ракетний терор триває" .

Інформація за 30 червня доступна у матеріалі: "Війна — день 127: острів Зміїний відбитий, але росіяни продовжують тиснути на Донбасі".