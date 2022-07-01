лукашенко виступив з гучною заявою на адресу країн колишнього СРСР

Невизнаний президент Білорусі натякає, що тих, хто не погодиться на примусову дружбу з москвою, завтра може і не стати

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко, який днями уже намагався залякати світ закликами до росії використати свою ядерну зброю, тепер відверто погрожує країнам колишнього СРСР. У відеозверненні він закликав їх піти на зближення із "Союзною державою" росії та Білорусі, а інакше вони втратять незалежність.

Таку заяву прозвучала у промові диктатора до учасників Форуму регіонів Білорусі та росії. Її повна версія опублікована у офіційному телеграм-каналі лукашенка "Пул першого".

На думку мінського узурпатора, країни пострадянського простору зараз самі мають бути зацікавленими у зближенні з так званою "Союзною державою". "Якщо, звісно, вони хочуть зберегти свої суверенітет та незалежність", – прозоро натякнув лукашенко.

Він наголосив, що тільки разом можна протистояти глобальним викликам. Ймовірно мав на увазі, що, окрім Мінська та Дамаску у москви союзників не залишилось – доводиться шукати їх альтернативними методами. "Ті, хто поки що сумніваються, повинні розуміти: без якнайшвидшого єднання і згуртування, зміцнення міждержавних зв'язків і просто нормальних людських відносин нас завтра може не бути", – додав той, хто називає себе президентом Білорусі.

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Нагадаємо, раніше лукашенко уже називав рішення Литви не пропускати частину транзиту до Калінінградської області "оголошенням війни". За це він отримав від путіна обіцянку надати Білорусі російські ракетні комплекси "Іскандер".