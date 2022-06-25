лукашенко зробив гучну заяву про Литву та війну, а путін пообіцяв йому ракети

Невизнаний президент Білорусі відзначився новою заявою

Білоруський диктатор олександр лукашенко у розмові з російським колегою володимиром путіним прокоментував "блокаду" Литвою Калінінградської області, назвавши її "оголошенням війни".

Як повідомляють російські ЗМІ, лукашенко прибув до Санкт-Петербурга на зустріч із путіним до 30-ї річниці встановлення дипломатичних контактів між двома країнами, а їхня розмова проходила у закритому форматі.

За словами білоруського диктатора, те, що Литва не пропускає своєю територією потяги з санкційними товарами з Калінінградської області до Білорусі, є "фактичним оголошенням війни".

Крім того, він заявив, що біля кордонів Білорусі спостерігаються прольоти літаків НАТО нібито з ядерною зброєю на борту і попросив путіна на дати дзеркальну відповідь. Російський диктатор відповів, що зараз у цьому необхідності немає.

Також він нагадав, що США тримають у Європі 200 тактичних ядерних боєзапасів, а для їх застосування готові 257 літаків.

Водночас путін пообіцяв лукашенку, що невдовзі росія передасть Мінську ракетні комплекси "Іскандер", а також може допомогти з переобладнанням штурмовиків Су-25 та розпочати підготовку льотного складу.

Крім того, путін заявив, що їм необхідно подбати про "безпеку" союзної держави, а також інших членів ОДКБ.

Як повідомлялося раніше, у ГУР Міноборони попереджають, що росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України і для цього готує низку провокацій. Не виключено, що це буде серія терактів у Мозирі.