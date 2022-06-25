лукашенко сделал громкое заявление о Литве и войне, а путин пообещал ему ракеты

Непризнанный президент Беларуси отличился новым заявлением

Белорусский диктатор александр лукашенко в разговоре с российским коллегой владимиром путиным прокомментировал "блокаду" Литвой Калининградской области, назвав ее "объявлением войны".

Как сообщают российские СМИ, лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на встречу с путиным к 30-годовщине установления дипломатических контактов между двумя странами, а их разговор проходил в закрытом формате.

По словам белорусского диктатора, то, что Литва не пропускает по своей территории поезда с санкционными товарами из Калининградской области в Беларусь, является "фактическим объявлением войны".

Кроме того, он заявил о том, что у границ Беларуси наблюдаются пролеты самолетов НАТО якобы с ядерным оружием на борту и попросил путина дать зеркальный ответ. Российский диктатор же ответил, что сейчас в этом необходимости нет.

Также он напомнил, что США держат в Европе 200 тактических ядерных боезапасов, а для их применения готовы 257 самолетов.

Вместе с тем путин пообещал лукашенко, что вскоре россия передаст Минску ракетные комплексы "Искандер", а также может помочь с переоборудованием штурмовиков Су-25 и начать подготовку летного состава.

Кроме того, путин заявил, что им необходимо позаботиться о "безопасности" союзного государства, а также других членов ОДКБ.

Как сообщалось ранее, в ГУР Минобороны предупреждают, что россия хочет втянуть Беларусь в войну против Украины и для этого готовит ряд провокаций. Не исключено, что это будет серия терактов в Мозыре.