Ердоган знову заговорив про переговори з путіним та Зеленським: що сказав цього разу

Президент Туреччини Ердоган запропонував допопмогу у розблокуванні українського зерна

Президент Туреччини Реджеп Ердоган ініціює переговори щодо розблокування вивозу українського зерна через порти Чорного моря.

Перемовини мають бути тристороннім: між Україною, Туреччиною та росією.

Про це Ердоган заявив під час спілкування з медіа за результатами саміту НАТО в Мадриді, повідомляє Укрінформ.

За словами Ердогана, зараз ведуться попередні розмови з Зеленським та путіним.

"Проведемо переговори для реекспорту сільськогосподарської продукції. Є країни, які мають проблеми, ми можемо допомогти. 20 наших кораблів у Чорному морі готові до дій", — сказав президент Туреччини.

Він наголосив, що після відповіді Путіна та Зеленського визначатимуться з подальшими кроками.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на заяву Ердогана: "Наразі ніяких домовленостей щодо зустрічі президент України і росії не ведеться, ми про такі сигнали не чули. Позицію нашу ви знаєте, президент її неодноразово озвучував. Що стосується консультацій про експорт українського зерна – вони продовжуються, і на рівні ООН, також ми говоримо про це з турецькою стороною, але конкретних дат, домовленостей щодо якоїсь зустрічі наразі немає. Ми продовжуємо цю роботу, але на першому місці для нас стоїть питання безпеки, для нас це стратегічно важливо. Але консультації продовжуються".

Про це Єрмак заявив на брифінгу в Києві, передає кореспондент Телеграфу.

Нагадаємо, проблема заблокованих українських портів та неможливість вивозу зерна морськими шляхами гостро стоїть вже не перший місяць. Практично відразу після російського широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого, Україна втратила можливість використовувати морські шляхи для перевезення вантажів. За словами президента Володимира Зеленського, російські окупанти заблокували в наших портах 22 мільйони тонн зернових.