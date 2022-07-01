Замість Денісової: в Україні призначено нового омбудсмена

Запропонованого головою Верховної Ради кандидата підтримала більшість

Парламент проголосував за призначення нової особи на посаду Уповноваженого з прав людини в Україні. Місце, яке раніше займала Людмила Денісова, звільнена наприкінці травня, зайняв народний депутат Дмитро Лубинець. Варто зазначити, що саме цю людину рекомендував призначити омбудсменом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Про таке рішення більшості нардепів повідомив представник фракції "Голос" Ярослав Железняк. Інформацію про голосування, яке відбулося у п’ятницю, 1 липня, політик розмістив у своєму Telegram-каналі.

Слід зазначити, що загалом рішення щодо призначення нового Уповноваженого з прав людини підтримали своїм голосом 250 депутатів. Найбільше серед них, звичайно ж, представників "Слуги народу" — одразу 181. Повністю чи частково "за" Лубинця проголосували практично всі політсили Ради, окрім "Європейської солідарності". 13 представників цієї фракції утрималися, ще п’ятеро не голосували зовсім.

Голосування за посаду омбудсмена

Зважаючи на все, "ЄС" підтримує ексомбудсмена Людмилу Денисову, яка, на її думку, була звільнена з порушенням процедури.

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Дмитро Лубинець раніше був керівником комітету ВР, який відповідає за питання про права людини, а також деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованих територій. Він має дипломи юриста і політика-міжнародника, у політиці він уже не перший рік. Статус нардепа Лубинець має з 2014 року, до Ради пройшов від "Блоку Петра Порошенка". На наступні вибори вже йшов як позафракційний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи справді можуть відправити у відставку прем’єра Дениса Шмигаля і хто здатен претендувати на його посаду. Спойлер — імовірних кандидатів одразу п’ятеро.