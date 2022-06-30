Рус

ЗСУ звільнили ще один населений пункт на важливому напрямі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
619
Наші захисники чудово попрацювали на Херсонщині Новина оновлена 30 червня 2022, 14:32
Наші захисники чудово попрацювали на Херсонщині

Просування на південному напрямку фронту хоч і повільне, але дуже впевнене

Українські військовослужбовці перемогли опір російських окупантів ще в одному населеному пункті Херсонщини. У четвер, 30 червня, стало відомо про звільнення села Потьомкине у Бериславському районі.

Своїми успіхами на шляху до Херсона похвалилися представники 60-ї окремої піхотної бригади на офіційній сторінці у Facebook. Хлопці зазначили, що їм удалося кілька разів успішно відбити контратаки російських окупантів, а також знищити пристойну кількість техніки.

Потьомкине є невеликим населеним пунктом, кількість жителів у якому ще 2001 року становила лише 492 особи. Село розташоване ближче на півночі області, від Херсону його відокремлює близько 180 кілометрів.

Потьомкино Херсонської області карта
Потьомкіно зазначено на карті

Як заявляють наші захисники, їм вдалося вивести з ладу наскільки БМП та танків супротивника, а також захопити броньований автомобіль "Тигр".

"Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло", — наголосили військові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував прогноз генерала Сергія Кривоноса щодо звільнення Україною території Херсонської області, яка нині тимчасово перебуває під окупацією.

Теги:
#Херсонська область #Війна #Звільнення #Деоккупація #ЗСУ