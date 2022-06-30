ЗСУ звільнили ще один населений пункт на важливому напрямі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 619
Просування на південному напрямку фронту хоч і повільне, але дуже впевнене
Українські військовослужбовці перемогли опір російських окупантів ще в одному населеному пункті Херсонщини. У четвер, 30 червня, стало відомо про звільнення села Потьомкине у Бериславському районі.
Своїми успіхами на шляху до Херсона похвалилися представники 60-ї окремої піхотної бригади на офіційній сторінці у Facebook. Хлопці зазначили, що їм удалося кілька разів успішно відбити контратаки російських окупантів, а також знищити пристойну кількість техніки.
Потьомкине є невеликим населеним пунктом, кількість жителів у якому ще 2001 року становила лише 492 особи. Село розташоване ближче на півночі області, від Херсону його відокремлює близько 180 кілометрів.
Як заявляють наші захисники, їм вдалося вивести з ладу наскільки БМП та танків супротивника, а також захопити броньований автомобіль "Тигр".
"Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло", — наголосили військові.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував прогноз генерала Сергія Кривоноса щодо звільнення Україною території Херсонської області, яка нині тимчасово перебуває під окупацією.