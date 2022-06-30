ЗСУ звільнили ще один населений пункт на важливому напрямі

Просування на південному напрямку фронту хоч і повільне, але дуже впевнене

Українські військовослужбовці перемогли опір російських окупантів ще в одному населеному пункті Херсонщини. У четвер, 30 червня, стало відомо про звільнення села Потьомкине у Бериславському районі.

Своїми успіхами на шляху до Херсона похвалилися представники 60-ї окремої піхотної бригади на офіційній сторінці у Facebook. Хлопці зазначили, що їм удалося кілька разів успішно відбити контратаки російських окупантів, а також знищити пристойну кількість техніки.

Потьомкине є невеликим населеним пунктом, кількість жителів у якому ще 2001 року становила лише 492 особи. Село розташоване ближче на півночі області, від Херсону його відокремлює близько 180 кілометрів.

Потьомкіно зазначено на карті

Як заявляють наші захисники, їм вдалося вивести з ладу наскільки БМП та танків супротивника, а також захопити броньований автомобіль "Тигр".

"Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло", — наголосили військові.

Читайте також: Категорія Україна росія на Донбасі не зупиниться: свіжі карти боїв в Україні Окупанти намагаються продавити українську оборону на сході одразу в кількох місцях

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував прогноз генерала Сергія Кривоноса щодо звільнення Україною території Херсонської області, яка нині тимчасово перебуває під окупацією.