Мало отримав під Ізюмом? Глава путінського Генштабу, можливо, засвітився в Україні

Російських чиновників дедалі частіше відправляють перевіряти ситуацію на місцях

Через тиждень після передбачуваного візиту російського міністра оборони сергія шойгу на фронтові позиції окупантів схожий подвиг вирішив повторити і начальник Генштабу вс рф валерій герасимов. Російський генерал побував у тому ж командному пункті, що й шойгу, про що свідчать свіжі фотографії.

За інформацією росЗМІ, герасимов нібито займався перевіркою задіяних у "спецоперації" військ, їх технічне забезпечення, а особливо автоматизовані системи бойового управління. Також повідомляється про проведення кількох нарад.

Росіяни звітують, ніби начгенштаба російської армії заслухав кількох командувачів підрозділами та дослідив питання забезпечення солдатів.

Тим часом у соцмережах такі поїздки вже стали приводом для скандалу. Цікаво, що обурення герасимов викликає як у українців, так і в росіян. Дехто навіть проілюстрував своє ставлення до нього за допомогою мемів.

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Варто зазначити, що це може бути вже не перша поїздка валерія герасимова в Україну після початку повномасштабного вторгнення рф. Наприкінці квітня багато хто повідомляв, що путінського генерала нібито було помічено в районі Ізюму Харківської області.

Буквально за кілька днів ЗМІ пройшла інформація про його поранення. Військові журналісти стверджували, що ЗСУ трохи "недопрацювали" щодо цього росіянина. Пізніше з’явилося ще одне підтвердження того, що герасимов дійсно поїхав до росії "трисотим".