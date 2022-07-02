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Генштаб показав епічне відео вибуху ворожого складу на Донбасі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Вибух на окупованих територіях Новина оновлена 02 липня 2022, 11:48
Вибух на окупованих територіях

Окупанти продовжують втрачати в Україні як своє озброєння, так і особовий склад

На території тимчасово окупованого сходу української держави на 129 день потужного протистояння українських захисників окупаційній армії росії, спалахнув ворожий склад із боєприпасами. У будівлі спалахнула масштабна пожежа, дим від якої видніється за сотні метрів від осередку займання.

Цією радісною новиною у суботу, 2 липня, поділився Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у соцмережі, додавши ефектне відеопідтвердження вибуху та відзначивши, що подія сталася у місті Попасна, що у Луганській області.

Гугл масп - Попасна
Попасна, Луганська область

"Як вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України…", — йдеться в тексті публікації Генштабу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як бійці Збройних сил України завдали удару по ворожому складу, який знаходився на території села Киселівка, що у Херсонській області.

Також нагадаємо, як українські захисники підірвали стратегічні об'єкти окупантів на Донбасі завдяки новим РСЗВ HIMARS, які нещодавно прибули в Україну.

Теги:
#Війна #Схід #Генштаб ЗСУ #Вибух