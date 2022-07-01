Привіт HIMARS? На Донбасі підірвали стратегічні об’єкти окупаційної армії

Матеріальні втрати окупантів дуже серйозні

Російські окупанти заявляють про "диверсії" Збройних Сил України на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини. Імовірно, 1 липня були зафіксовані вибухи на нафтопереробному заводі під Ровеньками, а також на складі з ворожими боєприпасами в Ясинуватій. До речі, "винуватцями" ударів називають РСЗВ HIMARS, які нещодавно прибули в Україну.

Відео з Ровеньків опублікували в Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ/AFU StratCom". Невдовзі інформацію про знищення такого цінного стратегічного об’єкта підтвердили й росЗМІ.

Інформація про те, що для атаки по нафтобазі поруч із Ровеньками начебто використовувалися реактивні системи залпового вогню HIMARS, походить від представників окупаційних "влад" т.зв. "ЛНР". За словами "посла республіки" родіона мірошника, українські військовослужбовці випустили по населеному пункту одразу дві ракети. Однак куди саме вони влучили, не повідомляється.

Про інцидент у Ясинуватій відомо ще менше. Проте масштабне задимлення поряд із залізницею та складами боєприпасів російської армії демонструє, що удару було завдано дуже серйозного.

Подібну "бавовну" на тимчасово окупованій росіянами території України можна вважати лише початком. Адже, як повідомляв "Телеграф", нашій країні пообіцяли допомогти сучасним озброєнням одразу п’ятдесят країн.