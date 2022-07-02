Глава МЗС Латвії висміяв захарову через борщ: "Терпи, моя красуне"

речниця російського мзс уже не вперше впадає в неадекват, почувши, що борщ – український

Після того, як ЮНЕСКО внесло український борщ до списку нематеріальної культурної спадщини, в Латвії вирішили потролити речницю міністерства закордонних справ росії марію захарову, яка влаштувала чергову істерику через цю страву. Причому таку веселу місію взяв на себе особисто голова латвійського МЗС Едгарс Рінкевичс.

У своєму Twitter він процитував захаровій її начальника, президента путіна, точніше його хамський вислів на адресу України "подобається – не подобається, терпи, моя красуне".

Напередодні рішенням ЮНЕСКО до списку культурної спадщини було внесено "культуру приготування українського борщу". Цього кілька років домагались кулінари, дипломати та інші представники нашої країни. У відповідь захарова заявила, що на прикладі борщу можна поясняти світові, що таке "сучасний київський націоналізм". Мовляв, плов і хумус можуть бути стравами кількох народів, а борщ Україна намагається залишити тільки за собою. Раніше вона розповідала нісенітниці про те, що страву буцімто забороняють готувати, а кулінарні книжки з рецептами не давали друкувати. Вона називала це нацизмом та екстремізмом.

У відповідь міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що це саме росіяни намагаються привласнити собі те, що їм не належить. Прикладом такої апропріації можна назвати зокрема пельмені, батьківщиною яких є Китай. До російської кухні вони потрапили через Далекий Схід, але тепер страву видають за суто російську.

Нагадаємо, сервіс авіаквитків Aviasales потролив особисто путіна за допомогою свого путівника по Нідерландах.