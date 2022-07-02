Відвези діда до Гааги: в росії сміливо потролили путіна – мережа в захваті

Новий путівник Нідерландами сповнений рекомендацій, з відсилками до російського диктатора

Поки в Україні думають, як притягти російських воєнних злочинців до відповідальності, в росії висловлюють упевненість, що все точно закінчиться трибуналом у Гаазі. Причому роблять це максимально оригінально та креативно – за допомогою путівника по Нідерландах, де і знаходиться це знамените місто.

Путівник склали спеціалісти сервісу Aviasales, який допомагає шукати та купувати дешеві авіаквитки. Автори спеціально наголосили, що він складений "для молодих людей та похилого віку". По всьому тексту розкидані "пасхалки" — спеціальні розваги для старших туристів та натяки на "досягнення" путіна. Наприклад, в Амстердамі окремо радять фестиваль для тих, кому за 65 (путіну зараз 69 років), в Утрехті – музей військової техніки, в Роттердамі – церкву святого Павла, при якій діє центр для біженців і, звісно, будівлю Міжнародного кримінального суду в Гаазі, де для російського диктатора уже приготували лаву підсудних.

У відповідях на твіт, який рекламує цей путівник, користувачі почали завзято хвалити ідею, висловлювати захоплення автором назви та пропонувати тому, кому вона адресована, купити квиток в один кінець.

Нагадаємо, у мережі спливло архівне відео, де молодий комік Олександр Гудков співає пісню про тоталітаризм та диктатуру в росії зі сцени КВК.