Отвези деда в Гаагу: в россии смело потролили путина – сеть в восторге

Новый путеводитель по Нидерландам полон рекомендаций, с отсылками к российскому диктатору

Пока в Украине думают, как привлечь российских военных преступников к ответственности, в россии выражают уверенность, что все точно закончится трибуналом в Гааге. Причем делают это максимально оригинально и креативно – с помощью путеводителя по Нидерландам, где находится этот знаменитый город.

Путеводитель составили специалисты сервиса Aviasales, помогающего искать и покупать дешевые авиабилеты. Авторы специально подчеркнули, что он составлен "для молодых и пожилых". По всему тексту разбросаны "пасхалки" — специальные развлечения для туристов постарше и намеки на "достижения" путина. Например, в Амстердаме отдельно советуют фестиваль для тех, кому за 65 (путину сейчас 69 лет), в Утрехте – музей военной техники, в Роттердаме – церковь святого Павла, при которой действует центр для беженцев и, конечно, здание Международного уголовного суда в Гааге, где для российского диктатора уже приготовили скамью подсудимых.

В ответах на твит, который рекламирует этот путеводитель, пользователи начали хвалить идею, выражать восхищение автором названия и предлагать тому, кому оно адресовано, купить билет в один конец.

Напомним, в сети всплыло архивное видео, где молодой комик Александр Гудков поет песню о тоталитаризме и диктатуре в России со сцены КВН.