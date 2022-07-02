В сети откопали пророческое выступление о диктаторе на росТВ (видео)

Александр Гудков поет о тоталитаризме, который нужно "всего только перетерпеть"

Пока в россии процветает тоталитаризм, где приближенным к путине можно все, даже безнаказанно избивать людей, в интернете вспоминают остатки прежней свободы, которые еще можно было заметить 10 лет назад. Так в соцсетях всплыла песня о тоталитаризме, спетая со сцены игры КВН, которую до сих пор транслируют на пропагандистском "первом канале".

Речь идет о номере команды "Федор Двинятин", в котором молодой Александр Гудков на мотив песни "Иванушки International" — "Тополиный пух" поет: "Тоталитаризм, жара, июль, власть в руках диктатора", а ему речитативом отвечают: "Это такой строй, который перетерпеть чуть-чуть надо, а потом все нормально будет". В ролик не попал фрагмент, где перед тем, как спеть, комик говорит: "Песня посвящается царю-батюшке, который будет вечно жить в моем сердце".

Популярного комика Гудкова долгое время обвиняли в замалчивании проблем россии, хотя он немало сотрудничал с артистами, которых считали настроенными оппозиционно. Впрочем, фанаты Гудкова объясняли это тем, что он продолжал работать на "первом канале" над юмористическим шоу "Вечерний Ургант". Оно было едва ли не последним пространством относительной свободы на росТВ и Александр не хотел потерять эту работу и возможность хотя бы намеками говорить со зрителями российского зомбоящика о важном.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Гудков осудил войну и практически исчез из соцсетей. Программа "Вечерний Ургант" перестала выходить, а ее ведущий Иван Ургант покинул россию.

Напомним, недавно антивоенную песню представила белорусско-российская группа "Би-2", долгое время молчавшая о войне. Высказались против вооруженной агрессии и музыканты проекта Little Big, которые, выпустив трек Generation Cancelation, сообщили, что покинули россию и переехали в США.