В мережі відкопали пророчий виступ про диктатора на росТБ (відео)

Олександр Гудков співає про тоталітаризм, який треба "всього лише перетерпіти"

Поки в росії процвітає тоталітаризм, де наближеним до путіна можна все, навіть безкарно бити людей в інтернеті згадують залишки колишньої свободи, які ще можна було помітити 10 років тому. Так у соцмережах спливла пісня про тоталітаризм, заспівана зі сцені гри КВК, яку досі транслюють на пропагандистському "першому каналі".

Йдеться про номер команди "Федор Двінятін", в якому молодий Олександр Гудков на мотив песні "Иванушки International" — "Тополиный пух" співає: "Тоталітаризм, спека, липень, влада в руках диктатора", а йому речитативом відповідають: "Це такий стрій, який тільки перетерпіти трошки треба, а потім все нормально буде". У ролик не потрапив фрагмент, де перед тим, як заспівати, комік каже: "Пісня присвячується цареві-батюшці, який вічно житиме у моєму серці".

Популярного нині коміка Гудкова довгий час звинувачували у замовчуванні проблем росії, хоча він чимало співпрацював з артистами, яких вважали налаштованими опозиційно. Втім, фанати Гудкова пояснювали це тим, що він продовжував працювати на "першому каналі" над гумористичним шоу "Вечірній Ургант". Воно було чи не останнім простором відносної свободи на росТБ і буцімто Олександр не хотів втратити цю роботу і можливість хоча би натяками говорити з глядачами російського зомбоящика про важливе

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Гудков засудив війну і практично зник із соцмереж. Програма "Вечірній Ургант" перестала виходити, а її ведучий Іван Ургант покинув росію.

Нагадаємо, нещодавно антивоєнну пісню представила білорусько-російська група "Би-2", яка довгий час мовчала про війну. Висловились проти збройної агресії і музиканти проекту Little Big, які, випустивши трек Generation Cancelation, повідомили, що покинули росію і переїхали до США.