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У Кабміні вирішили просувати вареники, галушки та борщ у всьому світі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Борщ теж опинився у списку Новина оновлена 07 лютого 2022, 20:14
Борщ теж опинився у списку

Кабмін захотів розвивати гастротуризм в Україні.

Уряд України вирішив просувати у світі вітчизняну кухню, для чого було підписано маніфест з українськими шеф-кухарями.

Про це повідомив голова Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Українська кухня є одним із елементів консолідації, адже тісно пов’язана з нашою історією та культурою. Й безперечно має свій внесок в усвідомлення національної ідентичності", — написав він.

За словами Ткаченка, цей маніфест допоможе просунути українську кухню за межами нашої країни.

У повідомленні зазначено, що у цьому списку страв присутні вареники, галушки, банош, вергуни, борщ та інші. Щодо борщу, то Ткаченко впевнений, що підписання документа позитивно позначиться на процесі його включення до списку нематеріальної всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у Верховній Раді у грудні 2021 року зареєстрували законопроєкт, яким пропонується запровадити в Україні День борщу. Суть свята полягає у популяризації традиційної української кухні та створити туристичний магніт для фанатів гастротуризму.

Теги:
#Україна #Українська кухня #Олександр Ткаченко #МКІП
Борщ теж опинився у списку
Україна
У Кабміні вирішили просувати вареники, галушки та борщ у всьому світі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Борщ теж опинився у списку
У Кабміні вирішили просувати вареники, галушки та борщ у всьому світі
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