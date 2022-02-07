В Кабмине решили продвигать вареники, галушки и борщ во всем мире
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Кабмин захотел развивать гастротуризм в Украине.
Правительство Украины решило продвигать в мире отечественную кухню, для чего был подписан манифест с украинскими шеф-поварами.
Об этом проинформировал глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Украинская кухня является одним из элементов консолидации, потому что тесно связана с нашей историей и культурой. И, безусловно, имеет свой вклад в осознание национальной идентичности", — написал он.
По словам Ткаченко, указанный манифест поможет продвинуть украинскую кухню за пределами нашей страны.
В сообщении указано, что в этом списке блюд присутствуют вареники, галушки, банош, вергуны, борщ и другие. Что касается борща, то Ткаченко уверен, что подписание документа положительно скажется на процессе его включения в список нематериального всемирного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, в Верховной Раде в декабре 2021 года зарегистрировали законопроект, которым предлагается ввести в Украине День борща. Суть праздника заключается в популяризации традиционной украинской кухни и создать туристический магнит для фанатов гастротуризма.
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