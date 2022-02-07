Укр

В Кабмине решили продвигать вареники, галушки и борщ во всем мире

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Борщ тоже оказался в списке Новость обновлена 07 февраля 2022, 20:14
Борщ тоже оказался в списке

Кабмин захотел развивать гастротуризм в Украине.

Правительство Украины решило продвигать в мире отечественную кухню, для чего был подписан манифест с украинскими шеф-поварами.

Об этом проинформировал глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Украинская кухня является одним из элементов консолидации, потому что тесно связана с нашей историей и культурой. И, безусловно, имеет свой вклад в осознание национальной идентичности", — написал он.

По словам Ткаченко, указанный манифест поможет продвинуть украинскую кухню за пределами нашей страны.

В сообщении указано, что в этом списке блюд присутствуют вареники, галушки, банош, вергуны, борщ и другие. Что касается борща, то Ткаченко уверен, что подписание документа положительно скажется на процессе его включения в список нематериального всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в Верховной Раде в декабре 2021 года зарегистрировали законопроект, которым предлагается ввести в Украине День борща. Суть праздника заключается в популяризации традиционной украинской кухни и создать туристический магнит для фанатов гастротуризма.

Теги:
#Украина #Украинская кухня #Александр Ткаченко #МКИП
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