В Украине появится "вкусный" праздник? Раде предлагают ввести День украинского борща

День украинского борща планируют отмечать во вторую субботу сентября

Народные депутаты предложили парламенту ввести в Украине праздник украинского борща.

Указанный законопроект постановления сейчас обрабатывается представителями парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике, — информируют на официальном сайте Верховной рады Украины.

Инициаторами проекта закона выступили нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, представители президентской партии Никита Потураев и Евгения Кравчук, Владимир Вятрович, находящийся в партии "Европейская Солидарность" и другие.

Отмечается, что главной целью внедрения "вкусного" праздника в Украине является сохранение и чествование традиционной украинской кухни, культуры и традиций. В этот день украинцы будут делиться рецептами, смаковать национальное блюдо, устраивать тематические соревнования и фестивали, тем самым популяризируя его.

"Праздник борща будет поддерживать украинский дух и выступать в виде популяризации чего-то исключительно украинского. В конце концов, он станет одним из туристических магнитов, которые так нужны нашей стране", — отметил один из авторов проекта Ярослав Юрчишин на своей странице в соцсети.

Напомним также, как народная артистка России Анна Нетребко выпустила собственноручно написанную кулинарную книгу с названием "Вкус моей жизни", где поделилась рецептом горячего "русского блюда", борща, которую украинцы называют одним из главных символов Украины.