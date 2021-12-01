В Україні з`явиться "смачне" свято? Раді пропонують впровадити День українського борщу

День українського борщу пропонують відзначати у другу суботу вересня

Народні депутати запропонували парламенту впровадити в Україні свято українського борщу.

Вказаний законопроєкт постанови зараз опрацьовується представниками парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, — інформують на офіційному сайті Верховної ради України.

Ініціаторами проєкту закону виступили нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, представники президентської партії Микита Потураєв і Євгенія Кравчук, Володимир Вʼятрович, який перебуває у партії "Європейська Солідарність" та інші.

Зазначається, що головною метою впровадження "смачного" свята в Україні, є збереження й вшанування традиційної української кухні, культури та традицій. У цей день українці ділитимуться рецептами, смакуватимуть національну страву, влаштовуватимуть тематичні змагання та фестивалі, тим самим популяризуючи її.

"Свято борщу підтримуватиме український дух та виступатиме у вигляді популяризації чогось винятково українського. Зрештою, воно стане одним туристичних магнітів, які так потрібні нашій країні.", — відзначив один з авторів проєкту Ярослав Юрчишин на своїй сторінці в соцмережі.

Нагадаємо також, як народна артистка Росії Ганна Нетребко випустила власноруч написану кулінарну книгу із назвою "Смак мого життя", де поділилася рецептом гарячої "російської страви", борщу, яку українці називають одним із головних символом України.