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"Борщ — наше все": Клопотенко розвеселив мережу кулінарним мемом

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"Борщ — наше все": Клопотенко розвеселив мережу кулінарним мемом Новина оновлена 16 серпня 2021, 21:55
Євген Клопотенко

Відомий кухар Євген Клопотенко насмішив мережу мемом про борщ.

Популярний український кухар, переможець кулінарного шоу "МастерШеф", ресторатор Євген Клопотенко в черговий раз зізнався в любові до українського борщу.

На своїй сторінці в Інстаграм кулінар в оригінальній формі розповів, чим зараз займається його команда. І вийшло так, що останнім часом вони то і роблять, що говорять про традиційну українську страву.

Євген і його співробітники запустили сайт про борщ, зібрали інформацію для книги про борщ, зняли відеорецепт борщу і, звісно ж, приготували і поїли борщ. І це ще не все, що команда "робила" зі стравою.

Таким чином і утворився веселий мем, який опублікував Клопотенко.

У коментарях підписники кухаря підтримали його "борщову" тему і почали пропонувати свої ідеї приготування борщу і всіляко просувати жарти про страву.

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