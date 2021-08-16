Укр

"Борщ - наше всё": Клопотенко развеселил сеть кулинарным мемом

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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"Борщ - наше всё": Клопотенко развеселил сеть кулинарным мемом Новость обновлена 16 августа 2021, 21:55
Евгений Клопотенко

Известный повар Евгений Клопотенко насмешил сеть мемом о борще.

Популярный украинский повар, победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф", ресторатор Евгений Клопотенко в очередной раз признался в любви украинскому борщу.

На своей странице в Инстаграм кулинар в оригинальной форме рассказал, чем сейчас занимается его команда. И вышло так, что в последнее время они то и делают, что говорят о традиционном украинском блюде.

Евгений и его сотрудники запустили сайт о борще, собрали информацию для книги о борще, сняли видеорецепт борща и обязательно приготовили и поели борщ. И это еще не все, что команда "делала" с блюдом.

Таким образом и образовался веселый мем, который опубликовал Клопотенко.

В комментариях подписчики повара поддержали его "борщевую" тему и начали предлагать свои идеи приготовления борща и всячески продвигать шутки о блюде.

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