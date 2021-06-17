Охлаждает мозг и нервы: Клопотенко поделился рецептом супа из кабачков (видео)

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, который недавно поделился рецептом быстрого завтрака, также как и остальные страдает от жары. Поэтому кулинар решил помочь своим подписчикам охладиться в летнее время года, предоставив рецепт вкусного холодного супа с сырыми кабачками.

"Берите свои кабачки и суйте в блендер. Сырыми. Плюс огурцы, чеснок, оливковое масло, мята, соль и перец. Немного льда в тарелку. Суп готов. Еп, так можно было. Такой вот типа гаспачо, охлаждает мозг и нервы. Варить ничего не надо. Даже кабачки, они рождаются уже готовыми, если что. Вот прямо сейчас достаньте их из холодильника, откусите и все осознайте", - написал Клопотенко в Инстаграме.

На видео победитель пятого сезона проекта "Мастер Шеф" также добавил немного лимонного сока.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить маленькие хрустящие слойки с клубникой и сыром.