Скачать
Пятница, 28.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Его уход – серьезная потеря": генерал армии Украины рассказал, кем был умерший в Египте Виктор Гвоздь
"Его уход – серьезная потеря": генерал армии Украины рассказал, кем был умерший в Египте Виктор Гвоздь
Итоги дня 28 мая: экс-глава СВР погиб в Египте, "торговая войнушка" между Украиной и Беларусью
Итоги дня 28 мая: экс-глава СВР погиб в Египте, "торговая войнушка" между Украиной и Беларусью
Торговали наркотой прямо возле магазина: в Кривом Роге горожане помогли устроить крупное задержание (фото)
Торговали наркотой прямо возле магазина: в Кривом Роге горожане помогли устроить крупное задержание (фото)
Украина готовит неприятный сюрприз пособникам Лукашенко: в МИД рассказали о планах Киева
Украина готовит неприятный сюрприз пособникам Лукашенко: в МИД рассказали о планах Киева

Мясное блюдо на любой праздник: сочный биф веллингтон по рецепту Евгения Клопотенко (видео)

Мясное блюдо на любой праздник: сочный биф веллингтон по рецепту Евгения Клопотенко (видео)
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

Украинский кулинар Евгений Клопотенко, который на днях приготовил школьный обед с супругой президента Украины Еленой Зеленской, рассказал, как правильно приготовить сочный биф веллингтон - говядину "Веллингтон" - мясо, запеченное в тесте, вместе с грибами и беконом.

"Это праздничное блюдо из мяса обязательно понравится всем вашим близким и станет украшением стола. Может сначала показаться, что готовить биф веллингтон не так уж и просто, но это только на первый взгляд", - заверил победитель 5 сезона популярного проекта "Мастер Шеф".

Порции: 4

Время подготовки: 30 минут

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты:

  • 800 г говяжьей вырезки
  • 450 г шампиньонов
  • 150 г бекона в слайсах
  • 500 г слоеного теста
  • 1 яичный желток
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 3 ст. л. молотых сухарей
  • 1 пучок петрушки
  • по вкусу смесь перцев горошком
  • по вкусу соль

Способ приготовления:

1. Подготовьте все ингредиенты для приготовления говядины "Веллингтон". Разогрейте духовку до 180 градусов.

Пирог с ревенем на кефире: легкий и простой пошаговый рецепт с фото

2. Говяжью вырезку (800 г) зачистите от лишних пленочек, если они есть.

3. Выложите в ступку смесь перцев горошком и хорошо растолките пестиком.

4. Обильно присыпьте мясо со всех сторон черным перцем и солью. Хорошо вотрите специи в мясо и оставьте мариноваться на 10 минут.

5. Тем временем приготовьте дюксель. Для этого нарежьте произвольно 450 г шампиньонов и выложите в чашу блендера или фуд-процессора. Добавьте к шампиньонам листики пучка петрушки и 2 ст. л. подсолнечного масла и перебейте массу.

"Сезон пикников, шашлыка и гриль-вечеринок начат": Эктор Хименес-Браво поделился невероятным рецептом маринада для мяса

6. На сковороде без масла подсушите дюксель, максимально выпарив выделившуюся жидкость. После этого немного посолите.

7. Замаринованную говяжью вырезку сначала подрумяньте на сковороде со всех сторон по 3 минуты, после этого поставьте в духову с температурой 180 градусов на 5 минут.

8. Слоеное тесто (500 г) раскатайте в прямоугольный пласт. Предварительно разморозьте его в холодильнике.

9. Выложите в центр теста слайсы бекона (150 г) внахлест. Сверху по бекону равномерно распределите грибную пасту дюксель.

10. Достаньте мясо из духовки и запанируйте его в 3 ст. л. молотых сухарей. Так из мяса и грибов не будет выделяться много влаги.

11. В центр подготовленного теста с беконом и дюкселем выложите запанированное в сухарях мясо.

12. Оберните мясо тестом, защипните края и осторожно срежьте сверху лишнее тесто.

"Один из моих любимых рецептов": Марина Боржемская рассказала, как вкусно приготовить рыбу

13. Переложите мясо в тесте на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Сделайте по поверхности теста несколько неглубоких надрезов. Смажьте тесто со всех сторон яичным желтком с помощью силиконовой кисточки. Запекайте в духовке с температурой 180 градусов в течение 20-30 минут в зависимости от желаемой прожарки говяжьей вырезки.

Ранее Евгений Клопотенко поделился рецептом украинских сичеников без муки и хлеба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 138

Все по теме:

Рецепты, Евгений Клопотенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Признание Крыма российским и отказ от независимости Беларуси: Лукашенко намекнули, чего от него ждут на встрече с Путиным
02 "Ахметов уже не тот": сеть повеселило фото "президента" ФК "Шахтер"
03 Корабль чудом не затянуло в проходящий рядом водяной смерч: опасный момент попал на видео
04 В туалете ресторана: в Ровно шестиклассник изнасиловал пятиклассника в извращенной форме
05 Долой мифы: новое исследование показало, сколько на самом деле сохраняется иммунитет к COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)
Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)
&quot;Это не связано с авиационными вопросами&quot;: в Беларуси рассказали, почему ограничили экспорт из Украины
"Это не связано с авиационными вопросами": в Беларуси рассказали, почему ограничили экспорт из Украины
Стрельба в Одессе: неизвестные с пистолетом целились в женщину, но подстрелили сторожа кладбища (фото)
Стрельба в Одессе: неизвестные с пистолетом целились в женщину, но подстрелили сторожа кладбища (фото)
Коридор затмений в 2021 году: что можно и нельзя делать в этот период
Коридор затмений в 2021 году: что можно и нельзя делать в этот период
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь