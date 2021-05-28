Мясное блюдо на любой праздник: сочный биф веллингтон по рецепту Евгения Клопотенко (видео)

Украинский кулинар Евгений Клопотенко, который на днях приготовил школьный обед с супругой президента Украины Еленой Зеленской, рассказал, как правильно приготовить сочный биф веллингтон - говядину "Веллингтон" - мясо, запеченное в тесте, вместе с грибами и беконом.

"Это праздничное блюдо из мяса обязательно понравится всем вашим близким и станет украшением стола. Может сначала показаться, что готовить биф веллингтон не так уж и просто, но это только на первый взгляд", - заверил победитель 5 сезона популярного проекта "Мастер Шеф".

Порции: 4

Время подготовки: 30 минут

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты:

800 г говяжьей вырезки

450 г шампиньонов

150 г бекона в слайсах

500 г слоеного теста

1 яичный желток

2 ст. л. подсолнечного масла

3 ст. л. молотых сухарей

1 пучок петрушки

по вкусу смесь перцев горошком

по вкусу соль

Способ приготовления:

1. Подготовьте все ингредиенты для приготовления говядины "Веллингтон". Разогрейте духовку до 180 градусов.

2. Говяжью вырезку (800 г) зачистите от лишних пленочек, если они есть.

3. Выложите в ступку смесь перцев горошком и хорошо растолките пестиком.

4. Обильно присыпьте мясо со всех сторон черным перцем и солью. Хорошо вотрите специи в мясо и оставьте мариноваться на 10 минут.

5. Тем временем приготовьте дюксель. Для этого нарежьте произвольно 450 г шампиньонов и выложите в чашу блендера или фуд-процессора. Добавьте к шампиньонам листики пучка петрушки и 2 ст. л. подсолнечного масла и перебейте массу.

6. На сковороде без масла подсушите дюксель, максимально выпарив выделившуюся жидкость. После этого немного посолите.

7. Замаринованную говяжью вырезку сначала подрумяньте на сковороде со всех сторон по 3 минуты, после этого поставьте в духову с температурой 180 градусов на 5 минут.

8. Слоеное тесто (500 г) раскатайте в прямоугольный пласт. Предварительно разморозьте его в холодильнике.

9. Выложите в центр теста слайсы бекона (150 г) внахлест. Сверху по бекону равномерно распределите грибную пасту дюксель.

10. Достаньте мясо из духовки и запанируйте его в 3 ст. л. молотых сухарей. Так из мяса и грибов не будет выделяться много влаги.

11. В центр подготовленного теста с беконом и дюкселем выложите запанированное в сухарях мясо.

12. Оберните мясо тестом, защипните края и осторожно срежьте сверху лишнее тесто.

13. Переложите мясо в тесте на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Сделайте по поверхности теста несколько неглубоких надрезов. Смажьте тесто со всех сторон яичным желтком с помощью силиконовой кисточки. Запекайте в духовке с температурой 180 градусов в течение 20-30 минут в зависимости от желаемой прожарки говяжьей вырезки.

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