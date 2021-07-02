Макароны, только азиатская тема: рецепт гречневой лапши с кисло-сладким соусом от Клопотенко

Гречневая лапша сейчас на волне популярности. Начинку для такой лапши можно выбирать самостоятельно.

Вкусным и сытным рецептом поделился у себя на странице в Инстаграме Евгений Клопотенко.

"Если умеете варить макароны, то и с этим справитесь", - заверил известный украинский кулинар.

Способ приготовления:

Гречневая лапша, как и обычные макароны, бросается в кипящую воду и варится. 2 минуты. Параллельно обжариваете курицу с грибами и любыми овощами. Делаете соус. Можно купить какой-то кисло-сладкий азиатский. Можно сделать лайтверсию терияки и сварить соевый соус с сахаром (даете закипеть, а затем держите на небольшом огне, пока не загустеет). Бросаете на ту сковородку с курицей и овощами сваренную лапшу, добавляете соус. Ждете до минуты. Перекладываете на тарелку, засыпаете кунжутом, зеленым луком и кинзой.

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