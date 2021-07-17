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"Шесть часов и готово": Клопотенко поделился рецептом малосольных огурцов (видео)

"Шесть часов и готово": Клопотенко поделился рецептом малосольных огурцов (видео)
Обновлено 19:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Малосольные огурцы являются одними из главных лакомств лета рядом с кукурузой и арбузом. Но у них имеется один огромный недостаток: не хочется долго возиться с их приготовлением, а потом еще и ждать, пока они замалосолятся.

На помощь пришел известный украинский кулинар Евгений Клопотенко. Победитель пятого сезона проекта "Мастер Шеф" поделился быстрым рецептом хрустящих малосольных огурцов в Инстаграме.

"Так, берите огурцы в руки. Будем их малосолить. Можно, конечно, "многосолить", но это выдержат не каждые огурцы и нервы. А здесь 6 часов (самое приятное - без вашего участия) и готово", - написал Клопотенко в соцсети.

Способ приготовления:

"Начнем с золотого правила хрустящего огурца. Во-первых, огурцы должны быть до 10 см и красивые. Во-вторых, их надо помыть, залить водой и подождать 20-30 минут. Затем эту воду нафиг слить, она не нужна.

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Дальше дело за малым. Разделить головку чеснока, порезать где-то 10 г чили, бросить в миску (или банку) с огурцами (1-1,5 кг), засыпать 2 ст.л. соли и залить газированной водой (500-800 мл). Если хотите - добавьте еще ароматных листьев. Вишня, смородина, хрен (+ корень), соцветия укропа - топ.

2 часа при комнатной температуре и 3-4 в холодильнике. Готово. Дольше держите - получаете более соленые огурцы."

 
 
 
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A post shared by Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Ранее "Телеграф" писал, чем соленые огурцы полезны для организма человека.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Огурцы, Евгений Клопотенко.
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