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Как приготовить вкусную пасту с сыром и йогуртом: рецепт Евгения Клопотенко (видео)

Как приготовить вкусную пасту с сыром и йогуртом: рецепт Евгения Клопотенко (видео)
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: thespruceeats

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко, который ранее поделился рецептом хрустящих малосольных огурцов, рассказал, как приготовить пасту не только с обычным сыром, но и йогуртом.

"Паста с сыром, йогуртом и шпинатом - это топ. Я сам не ожидал, если честно. Такое оно нежное, прям щекочет нёбо. И йогурт - то же гениально: как одновременно альтернатива сливкам и вину/лимону (по кислой части). И при этом он не настолько плотный и забит, которыми, как мы знаем, могут быть сливки. Аж чувствую вдохновение, когда рассказываю об этом открытии", - написал кулинар в Инстаграме.

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Способ приготовления:

Пасту варите с солью (по времени - на минуту меньше, чем указано на упаковке). Берете 100 мл воды, в которой варилась паста, и нагреваете ее на медленном огне вместе со сливочным маслом, сушеным чесноком, белым перцем и сыром (100 г). Когда растает сыр, добавьте саму пасту, свежий шпинат, 100 г йогурта и перемешайте. Приятного аппетита!

 
 
 
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A post shared by Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить гречневую лапшу с курицей, грибами, овощами, и кисло-сладким соусом.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Евгений Клопотенко.
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