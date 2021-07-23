Как приготовить вкусную пасту с сыром и йогуртом: рецепт Евгения Клопотенко (видео)

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко, который ранее поделился рецептом хрустящих малосольных огурцов, рассказал, как приготовить пасту не только с обычным сыром, но и йогуртом.

"Паста с сыром, йогуртом и шпинатом - это топ. Я сам не ожидал, если честно. Такое оно нежное, прям щекочет нёбо. И йогурт - то же гениально: как одновременно альтернатива сливкам и вину/лимону (по кислой части). И при этом он не настолько плотный и забит, которыми, как мы знаем, могут быть сливки. Аж чувствую вдохновение, когда рассказываю об этом открытии", - написал кулинар в Инстаграме.

Способ приготовления:

Пасту варите с солью (по времени - на минуту меньше, чем указано на упаковке). Берете 100 мл воды, в которой варилась паста, и нагреваете ее на медленном огне вместе со сливочным маслом, сушеным чесноком, белым перцем и сыром (100 г). Когда растает сыр, добавьте саму пасту, свежий шпинат, 100 г йогурта и перемешайте. Приятного аппетита!

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