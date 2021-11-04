Рус

Росіяни знову замахнулися на український борщ: чим відповіли українці

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
187
Росіяни влаштували черговий раунд війни за борщ
Росіяни влаштували черговий раунд війни за борщ

Російська оперна співачка опублікувала в німецькому виданні рецепт "російського" борщу

Народна артистка Росії Ганна Нетребко кілька тижнів тому випустила власну кулінарну книгу під назвою "Смак мого життя", що вийшла у віденському видавництві Molden. У ній оперна співачка, яка живе у Відні (Австрія), ділиться рецептом гарячої російської страви, борщу, яку українці називають одним із головних символом України.

На це непорозуміння звернула увагу український синоптик Наталія Діденко у Facebook.

"Тут Анна Нетребко, знаменита російська співачка, написала свою кулінарну книгу. ЇЇ піарщики працюють чудово, звичайно. Родзиночка статті у мюнхенській газеті — пані Анна пропонує своїм прихильникам рецепт гарячої російської страви, борщу", — пише Діденко.

Метеоролог закликає відписати тим, хто знає німецьку мову, пару ввічливих слів та культурних уточнень щодо правдивого походження борщу на сайт газети чи до редакції. Щоб не вводити в оману довірливих німецьких читачів.

"Пані Анна родом з Краснодару. І місце походження, і прізвище в неї та й зовнішність трохи натякають на спорідненість з Україною. Хоча, звичайно, вона російська співачка. Проте все ж пульсує думка, що пані Анна десь глибоко розуміє, чий насправді борщ", — пише Наталія Діденко, закликаючи відомого українського кулінара Євгена Клопотенка зреагувати на цю ситуацію.

Під своїм постом Діденко також зазначила, що деякі українці у коментарях пропонують не звертати увагу на подібні речі, хоча, на її думку, це неправильно: "Така позиція, зазвичай, мало кому цікава й безплідна. Мені особисто значно цікавіший, наприклад, пан Клопотенко, який конкретними діями доводить щось хороше й конструктивне, чи людина, яка напише спокійне культурне обґрунтоване зауваження на сайт. Без агресії, зарозумілості й моралізаторства. Бо зануритись у свій панцир і там гордо пишатися - навряд чи щось корисне комусь дасть".

Анна Нетребко народилася у Краснодарі, а з 2006 року є громадянкою Австрії. Оскандалилася завдяки фінансовій підтримці терористичної організації "ДНР", за що і була внесена до бази "Миротворець".

Анна Нетребко фінансувала терористів "ДНР"
Анна Нетребко фінансувала терористів "ДНР"

Нагадаємо, що раніше Євген Клопотенко потішив своїх підписників кулінарним мемом про борщ.

Теги:
#Рецепти #Борщ #Анна Нетребко #Євген Клопотенко #Наталія Діденко
До лікарень України з коронавірусом потрапили 5 472 пацієнти за добу
Україна
Вже понад 27 тисяч хворих на добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
До лікарень України з коронавірусом потрапили 5 472 пацієнти за добу
Вже понад 27 тисяч хворих на добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19
Дата публікації
Категорія
Росіяни влаштували черговий раунд війни за борщ
Росіяни знову замахнулися на український борщ: чим відповіли українці
Дата публікації
Категорія
Масовий режим у громадських місцях є обов’язковим по всій Україні.
У Кропивницькому та Херсоні найбезпечніше: у яких областях найгірша ситуація з COVID
Дата публікації
Категорія
Пенсія
Українцям до кінця року ще двічі перерахують пенсії: подробиці
Дата публікації
Категорія
Катерина Крилова дала характеристику чоловікам у Рівному
"Міс Рівненщина" обурила українців, обізвавши земляків алкашами та злиднями (відео)