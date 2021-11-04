Росіяни знову замахнулися на український борщ: чим відповіли українці

Російська оперна співачка опублікувала в німецькому виданні рецепт "російського" борщу

Народна артистка Росії Ганна Нетребко кілька тижнів тому випустила власну кулінарну книгу під назвою "Смак мого життя", що вийшла у віденському видавництві Molden. У ній оперна співачка, яка живе у Відні (Австрія), ділиться рецептом гарячої російської страви, борщу, яку українці називають одним із головних символом України.

На це непорозуміння звернула увагу український синоптик Наталія Діденко у Facebook.

"Тут Анна Нетребко, знаменита російська співачка, написала свою кулінарну книгу. ЇЇ піарщики працюють чудово, звичайно. Родзиночка статті у мюнхенській газеті — пані Анна пропонує своїм прихильникам рецепт гарячої російської страви, борщу", — пише Діденко.

Метеоролог закликає відписати тим, хто знає німецьку мову, пару ввічливих слів та культурних уточнень щодо правдивого походження борщу на сайт газети чи до редакції. Щоб не вводити в оману довірливих німецьких читачів.

"Пані Анна родом з Краснодару. І місце походження, і прізвище в неї та й зовнішність трохи натякають на спорідненість з Україною. Хоча, звичайно, вона російська співачка. Проте все ж пульсує думка, що пані Анна десь глибоко розуміє, чий насправді борщ", — пише Наталія Діденко, закликаючи відомого українського кулінара Євгена Клопотенка зреагувати на цю ситуацію.

Читайте також: Категорія Рецепти Євген Клопотенко назвав секретний інгредієнт свого улюбленого борщу Кулінар розповів, як готується борщ в печі

Під своїм постом Діденко також зазначила, що деякі українці у коментарях пропонують не звертати увагу на подібні речі, хоча, на її думку, це неправильно: "Така позиція, зазвичай, мало кому цікава й безплідна. Мені особисто значно цікавіший, наприклад, пан Клопотенко, який конкретними діями доводить щось хороше й конструктивне, чи людина, яка напише спокійне культурне обґрунтоване зауваження на сайт. Без агресії, зарозумілості й моралізаторства. Бо зануритись у свій панцир і там гордо пишатися - навряд чи щось корисне комусь дасть".

Анна Нетребко народилася у Краснодарі, а з 2006 року є громадянкою Австрії. Оскандалилася завдяки фінансовій підтримці терористичної організації "ДНР", за що і була внесена до бази "Миротворець".

Анна Нетребко фінансувала терористів "ДНР"

Нагадаємо, що раніше Євген Клопотенко потішив своїх підписників кулінарним мемом про борщ.