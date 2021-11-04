Россияне снова замахнулись на украинский борщ: чем ответили украинцы

Российская оперная певица опубликовала в немецком издании рецепт "российского" борща

Народная артистка России Анна Нетребко пару недель назад выпустила собственную кулинарную книгу под названием "Вкус моей жизни", вышедшей в венском издательстве Molden. В ней оперная певица, которая живет в Вене (Австрия) делится рецептом горячего российского блюда, борща, которое украинцы называют одним из главных символом Украины.

На это недоразумение обратила внимание украинский синоптик Наталия Диденко в Facebook.

"Здесь Анна Нетребко, знаменитая российская певица, написала свою кулинарную книгу. Ее пиарщики работают отлично, конечно. Изюминка статьи в мюнхенской газете — Анна предлагает своим поклонникам рецепт горячего русского блюда, борща", — пишет Диденко.

Метеоролог призывает отписать тем, кто знает немецкий язык, пару вежливых слов и культурных уточнений по поводу правдивого происхождения борща на сайт газеты или в редакцию. Чтобы не вводить в заблуждение доверчивых германских читателей.

"Анна родом из Краснодара. И место происхождения, и фамилия у нее и внешность немного намекают на родство с Украиной. Хотя, конечно, она российская певица. Однако все же пульсирует мысль, что Анна где-то глубоко понимает, чей на самом деле борщ", — пишет Наталья Диденко, призывая известного украинского кулинара Евгения Клопотенко среагировать на эту ситуацию.

Читайте также: Категория Рецепты Евгений Клопотенко назвал секретный ингредиент своего любимого борща Кулинар рассказал, как готовится борщ в печи

Под своим постом Диденко также отметила, что некоторые украинцы в комментариях предлагают не обращать внимание на подобные вещи, хотя, по ее мнению, это неправильно: "Такая позиция, как правило, мало кому интересна и бесплодна. Мне лично гораздо интереснее, например, господин Клопотенко, который конкретными действиями доказывает что-то хорошее и конструктивное, или человек, который напишет спокойное обоснованное культурное замечание на сайт. Без агрессии, высокомерия и морализаторства. Потому что окунуться в свой панцирь и там гордо гордиться – вряд ли что-то полезное кому-то даст".

Анна Нетребко родилась в Краснодаре, а с 2006 года является гражданкой Австрии. Оскандалилась благодаря финансовой поддержке террористической организации "ДНР", за что и была внесена в базу "Миротворец".

Анна Нетребко финансировала террористов "ДНР"

Напомним, что ранее Евгений Клопотенко позабавил своих подписчиков кулинарным мемом о борще.