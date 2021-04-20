Россия снова замахнулась на украинский борщ, ее послали в Крым и на Донбасс

В России в очередной раз замахнулись на украинский борщ, назвав его своим национальным блюдом в проекте "Раскуси Россию", инициированном российским Google и местным агентством по туризму.

Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

На платформе Google Arts & Culture, где инициирован проект, утверждается, что борщ стал одним из десяти блюд, которые якобы сформировали современную российскую кухню. Среди винегрета, оливье, сырников, пельменей, оказался и украинский борщ.

"История борща уходит в глубину столетий, но в 20 веке (орфография сохранена, - Авт.) этот сытный суп стал основным блюдом кафе нескольких стран, включая Россию", - говорится в подписи к блюду.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко не смог не отреагировать на такую дерзость России.

"Раскуси Россию" предлагает иностранцам отправиться в гастрономический тур по России. Интересно, а туры в захваченную Южную Осетию за пирогами будут? Или в аннексирован Крым - по блюдами преследуемых крымских татар? Или в захвате части Донецкой и Луганской областей, где варят прекрасный борщ?" – написал он в своем Telegram-канале, отметим, что "борщ – это этнически украинское блюдо".

Как сообщал "Телеграф", ранее украинский борщ попал в список лучших супов в мире.