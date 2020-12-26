Просто не умеете готовить: рецепт "русского" борща развеселил украинцев

Заместитель генерального директора телеканала "ATR" Айдер Муждабаев рассказал, как сделать украинский борщ "русским".

Рецептом он поделился в сосцсети Фейсбук.

"На самом деле русский борщ существует. Как и прочие лакомства русской кухни: пельмени, плов и так далее. Причём — да, действительно испокон веков; вы просто не умеете их готовить. А любое блюдо вмиг становится русским, если в процессе его приготовления соседом удаётся плюнуть ему в кастрюлю. Вот и весь их кулинарный секрет. Главное в котором: не пробуйте повторить", - написал он.

В комментариях к записи пользователи сети также пошутили на эту тему:

"Удивляюсь, как ещё пицца не стала русской"

"Щи да каша пища наша" в переводе на современный русский язык - "Борщ и плов исконно русские блюда", - пишут в комментариях.

Как сообщалось ранее, в одном из московских ресторанов посетителям предлагают отведать "сала из Малороссии".