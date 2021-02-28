Борщ попал в список лучших супов в мире

Журналисты составили список из 20 самых вкусных супов мира. Естественно в него попал и украинский борщ.

Соответствующий рейтинг подготовило издание CNN.

"Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне для супа, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, - это совсем не простой свекольный суп. Он получает мощный вкус от кваса, молочно-ферментированного свекольного сока, еще одного регионального фирменного блюда", - пишет издание.

"И хотя суп иногда относят к российской кухне, это утверждение сильно оспаривается. Теперь украинские повара проводят кампанию по внесению своей версии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - указано в сообщении.

Помимо борща в список попали блюда из других стран, а именно:

Банга - нигерийский суп из пальмовых орехов;

Фо бо - вьетнамский суп с лапшой и говядиной;

Буйабес - многокомпонентный рыбный суп из Франции;

Калду верде - густой португальский суп из капусты и картофеля с луком, чесноком и колбасой чорисо;

Чорба фрик - зеленый пшеничный и мясной суп, употребляемый в Тунисе, Ливии и Алжире;

Чупа де камаронес - суп с креветками из Перу;

Гаспачо - испанский лёгкий холодный суп из перетёртых в пюре свежих овощей;

Суп из арахиса, который готовят в западной Африке;

Гамбо - густой суп со специями, похожий по консистенции на рагу, который любят в Луизиане (США);

Харира - традиционный марокканский суп;

Харчо - национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали;

Ланьчжоу - суп с лапшой и говядиной из Китая;

Мохинга - рыбный суп из Мьянмы;

Менудо - традиционный мексиканский суп, приготовленный из коровьего желудка в бульоне на основе красного перца чили;

Бразильский суп из тушенных креветок;

Сото-аям - острый куриный суп из Индонезии;

Том ям — кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами, национальное блюдо Лаоса и Таиланда;

Тонкоцу рамен - блюдо, родом из острова Кюсю в Японии;

Турецкий йогуртовый суп.

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