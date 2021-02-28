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Борщ попал в список лучших супов в мире

Борщ попал в список лучших супов в мире
02:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Журналисты составили список из 20 самых вкусных супов мира. Естественно в него попал и украинский борщ. 

Соответствующий рейтинг подготовило издание CNN.  

"Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне для супа, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, - это совсем не простой свекольный суп. Он получает мощный вкус от кваса, молочно-ферментированного свекольного сока, еще одного регионального фирменного блюда", - пишет издание. 

"И хотя суп иногда относят к российской кухне, это утверждение сильно оспаривается. Теперь украинские повара проводят кампанию по внесению своей версии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - указано в сообщении. 

Помимо борща в список попали блюда из других стран, а именно: 

  • Банга - нигерийский суп из пальмовых орехов;
  • Фо бо - вьетнамский суп с лапшой и говядиной;
  • Буйабес -  многокомпонентный рыбный суп из Франции;
  • Калду верде - густой португальский суп из капусты и картофеля с луком, чесноком и колбасой чорисо;
  • Чорба фрик - зеленый пшеничный и мясной суп, употребляемый в Тунисе, Ливии и Алжире;
  • Чупа де камаронес - суп с креветками из Перу;
  • Гаспачо - испанский лёгкий холодный суп из перетёртых в пюре свежих овощей;
  • Суп из арахиса, который готовят в западной Африке;
  • Гамбо - густой суп со специями, похожий по консистенции на рагу, который любят в Луизиане (США);
  • Харира - традиционный марокканский суп;
  • Харчо - национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали;
  • Ланьчжоу - суп с лапшой и говядиной из Китая;
  • Мохинга - рыбный суп из Мьянмы;
  • Менудо - традиционный мексиканский суп, приготовленный из коровьего желудка в бульоне на основе красного перца чили;
  • Бразильский суп из тушенных креветок;
  • Сото-аям - острый куриный суп из Индонезии;
  • Том ям — кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами, национальное блюдо Лаоса и Таиланда;
  • Тонкоцу рамен - блюдо, родом из острова Кюсю в Японии;
  • Турецкий йогуртовый суп. 

Как сообщалось ранее, тренер и эксперт по питанию Анита Луценко поделилась списком своих полезных завтраков, которые, к тому же, являются очень полезными для организма.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Еда, Супы, Борщ.
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