Евгений Клопотенко назвал секретный ингредиент своего любимого борща

Кулинар рассказал, как готовится борщ в печи

Шеф-повар и соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко, который ранее поделился рецептом супа-пюре с зеленым чаем, рассказал о способе приготовления своего любимого борща.

Этим он поделился в интервью изданию "ГОРДОН".

По словам кулинара, такой борщ готовится в печи на овощном бульоне, при этом мясо можно положить отдельно.

Ингредиенты:

леквар (сливочное закарпатское варенье)

свекла

капуста

сельдерей

квашенные томаты

свекольный квас, свекольный фреш

картофель

морковь

Леквар отлично балансирует вкус, а свекольный фреш придает необычности. Главный секрет в том, что блюдо млеет в печи. Из-за того, что оно долго готовится при небольшой температуре, такой борщ становится очень вкусным.

Ранее Евгений Клопотенко позабавил пользователей соцсеть кулинарным мемом о борще.