Укр

Евгений Клопотенко назвал секретный ингредиент своего любимого борща

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Евгений Клопотенко Новость обновлена 30 сентября 2021, 14:52
Евгений Клопотенко

Кулинар рассказал, как готовится борщ в печи

Шеф-повар и соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко, который ранее поделился рецептом супа-пюре с зеленым чаем, рассказал о способе приготовления своего любимого борща.

Этим он поделился в интервью изданию "ГОРДОН".

По словам кулинара, такой борщ готовится в печи на овощном бульоне, при этом мясо можно положить отдельно.

Ингредиенты:

  • леквар (сливочное закарпатское варенье)
  • свекла
  • капуста
  • сельдерей
  • квашенные томаты
  • свекольный квас, свекольный фреш
  • картофель
  • морковь

Леквар отлично балансирует вкус, а свекольный фреш придает необычности. Главный секрет в том, что блюдо млеет в печи. Из-за того, что оно долго готовится при небольшой температуре, такой борщ становится очень вкусным.

Ранее Евгений Клопотенко позабавил пользователей соцсеть кулинарным мемом о борще.

Теги:
#Рецепты #Борщ #Евгений Клопотенко
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