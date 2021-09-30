Евгений Клопотенко назвал секретный ингредиент своего любимого борща
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Кулинар рассказал, как готовится борщ в печи
Шеф-повар и соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко, который ранее поделился рецептом супа-пюре с зеленым чаем, рассказал о способе приготовления своего любимого борща.
Этим он поделился в интервью изданию "ГОРДОН".
По словам кулинара, такой борщ готовится в печи на овощном бульоне, при этом мясо можно положить отдельно.
Ингредиенты:
- леквар (сливочное закарпатское варенье)
- свекла
- капуста
- сельдерей
- квашенные томаты
- свекольный квас, свекольный фреш
- картофель
- морковь
Леквар отлично балансирует вкус, а свекольный фреш придает необычности. Главный секрет в том, что блюдо млеет в печи. Из-за того, что оно долго готовится при небольшой температуре, такой борщ становится очень вкусным.
Ранее Евгений Клопотенко позабавил пользователей соцсеть кулинарным мемом о борще.
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