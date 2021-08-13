"Донбасский борщ" и "родина Россия": первоклассникам Донецка подарят особую Азбуку (фото)

В оккупированном Донецке местные "власти" решили сделать подарок первоклассникам на 1 сентября, и выпустили "Азбуку Донбасса".

Об этом сообщила осужденная в Украине за терроризм "журналистка" Майя Пирогова в своем YouTube-канале.

Начинается Азбука не с буквы А, а с фото главаря т.н. "ДНР" Дениса Пушилина и его обращения к детям.

Каждая буква в книге сопровождается небольшим стихотворением, среди которых встречается упоминания "донбасского борща", "родины России", шахт и угля.

"Чистые улицы, розы повсюду. Город Донецк - настоящее чудо", - говорится в подписи к букве Г.

Тираж "Азбуки" составляет 3323 экземпляра, однако по словам Пироговой, это лишь первая партия.

Как сообщалось ранее, накануне оккупационные "власти" выплатили местным металлургам "щедрые" премии к профессиональному празднику. Размер выплат составил 500 рублей, но поскольку и этого показалось много, с них удержали налоги.