Євген Клопотенко назвав секретний інгредієнт свого улюбленого борщу
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Кулінар розповів, як готується борщ в печі
Шеф-кухар і співавтор реформи шкільного харчування в Україні Євген Клопотенко, який раніше поділився рецептом супу-пюре з зеленим чаєм, розповів про спосіб приготування свого улюбленого борщу.
Цим він поділився в інтерв’ю виданню "ГОРДОН".
За словами кулінара, такий борщ готується в печі на овочевому бульйоні, при цьому м’ясо можна покласти окремо.
Інгредієнти:
- леквар (вершкове закарпатське варення)
- буряк
- капуста
- селера
- квашені томати
- буряковий квас, буряковий фреш
- картопля
- морква
Леквар відмінно балансує смак, а буряковий фреш додає незвичайності. Головний секрет в тому, що блюдо мліє в печі. Через те, що воно довго готується при невеликій температурі, такий борщ стає дуже смачним.
Раніше Євген Клопотенко потішив користувачів соцмережі кулінарним мемом про борщ.
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