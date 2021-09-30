Євген Клопотенко назвав секретний інгредієнт свого улюбленого борщу

Кулінар розповів, як готується борщ в печі

Шеф-кухар і співавтор реформи шкільного харчування в Україні Євген Клопотенко, який раніше поділився рецептом супу-пюре з зеленим чаєм, розповів про спосіб приготування свого улюбленого борщу.

Цим він поділився в інтерв’ю виданню "ГОРДОН".

За словами кулінара, такий борщ готується в печі на овочевому бульйоні, при цьому м’ясо можна покласти окремо.

Інгредієнти:

леквар (вершкове закарпатське варення)

буряк

капуста

селера

квашені томати

буряковий квас, буряковий фреш

картопля

морква

Леквар відмінно балансує смак, а буряковий фреш додає незвичайності. Головний секрет в тому, що блюдо мліє в печі. Через те, що воно довго готується при невеликій температурі, такий борщ стає дуже смачним.

Раніше Євген Клопотенко потішив користувачів соцмережі кулінарним мемом про борщ.