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Євген Клопотенко назвав секретний інгредієнт свого улюбленого борщу

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
24
Євген Клопотенко Новина оновлена 30 вересня 2021, 14:52
Євген Клопотенко

Кулінар розповів, як готується борщ в печі

Шеф-кухар і співавтор реформи шкільного харчування в Україні Євген Клопотенко, який раніше поділився рецептом супу-пюре з зеленим чаєм, розповів про спосіб приготування свого улюбленого борщу.

Цим він поділився в інтерв’ю виданню "ГОРДОН".

За словами кулінара, такий борщ готується в печі на овочевому бульйоні, при цьому м’ясо можна покласти окремо.

Інгредієнти:

  • леквар (вершкове закарпатське варення)
  • буряк
  • капуста
  • селера
  • квашені томати
  • буряковий квас, буряковий фреш
  • картопля
  • морква

Леквар відмінно балансує смак, а буряковий фреш додає незвичайності. Головний секрет в тому, що блюдо мліє в печі. Через те, що воно довго готується при невеликій температурі, такий борщ стає дуже смачним.

Раніше Євген Клопотенко потішив користувачів соцмережі кулінарним мемом про борщ.

Теги:
#Рецепти #Борщ #Євген Клопотенко
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