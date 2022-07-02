Потужний вибух пролунав у Павлограді: що відомо (фото, відео)

На Дніпропетровщині стався вибух

У суботу, 2 липня, на 129-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Павлограді (Дніпропетровська область) пролунав сильний вибух.

Радник голови МВС Антон Геращенко на своєму telegram-каналі підтвердив "приліт".

"У Павлограді Дніпропетровської області підтвердили "приліт". На місці працюють спеціальні служби, про постраждалих поки що не повідомляється", — написав Геращенко.

Місцеві пабліки повідомляють, що у небо здійнявся дим. У мережі доступні перші кадри, зняті очевидцями.

Приліт у Павлограді

Павлоград на карті України

Нагадаємо, росіяни вже обстрілювали Павлоград та Павлоградський район після початку повномасштабного наступу. 22 березня окупанти знищили залізничну станцію "Павлоград-2", вбивши одну людину. Наприкінці квітня загарбники обстріляли залізничну інфраструктуру у регіоні та промислове підприємство. Наприкінці травня росіяни поцілили ракетою у річку Самара у цьому районі.

Раніше повідомлялося, що після ракетних ударів по Одеській області міноборони рф видало чергову порцію цинічних заяв про те, що фотографії тіл загиблих мирних жителів є нібито "постановкою", а готувалася вона за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).