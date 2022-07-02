росія призначила в "міністри" ОРДЛО ще кілька громадян рф

Перестановки відбулися у соціальній та економічній сфері

На окупованих територіях Добасу триває заміна керівництва чиновниками з росії, розпочата червні. Цього разу до ОРДЛО надіслали чотирьох нових "керівників міністерств".

Як повідомляє "Інтерфакс", йдеться про соціальну та економічну сфери. Минула "ротація" торкнулася найвищого керівництва "республік". Ватажок терористів деніс пушилін пояснив перестановки необхідністю прискорити перехід у російське "правове поле" та "парадигму державного управління".

Так питаннями освіти та науки поставили займатися Ольгу Колударову. Це чиновниця з міністерства освіти росії. Вона обіймала посаду заступника директора Департаменту держполітики у сфері виховання, додаткової освіти та дитячого відпочинку.

"Міністерство охорони здоров’я" очолить Дмитро Гарцев. До того він був заступником голови міністерства охорони здоров’я Сахалінської області.

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Енергетичною та вугільною сферою прислали керувати Андрія Чорткова. Раніше – заступника міністра енергетики та ЖКГ Нижегородської області рф.

За доходи та збори у сепаратистів відповідатиме Дмитро Шмельов. Точні дані про нього встановити поки не вдалося, але повідомляється, що людину з таким ім’ям раніше можна було знайти у керівництві Удмуртії.

Нагадаємо, раніше пушилін виявив бажання приєднати ОРДЛО до росії як "республіку", а не "область". Для цього йому й потрібні були "імпортні" чиновники.