Перестановки произошли в социальной и экономической сфере

На оккупированных территориях Добасса продолжается замена руководства чиновниками из россии, начатая июне. На сей раз в ОРДЛО прислали четырех новых "руководителей министерств".

Как сообщает "Интерфакс", речь идет о социальной и экономической сферах. Прошлая "ротация" затронула высшее руководство "республик". Главарь террористов денис пушилин объяснил перестановки необходимостью ускорить переход в российское "правовое поле" и "парадигму государственного управления".

Так вопросами образования и науки поставили заниматься Ольгу Колударову. Это чиновница из министерства просвещения россии. Она занимала должность заместителя директора Департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха.

"Министерство здравоохранения" возглавит Дмитрий Гарцев. До того он замещал главу министерства здравоохранения Сахалинской области.

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Энергетической и угольной сферой прислали руководить Андрея Черткова. Ранее – заместителя министраэнергетики и ЖКХ Нижегородской области РФ.

За доходы и сборы у сепаратистов будет отвечать Дмитрий Шмелев. Точные данные о нем установить пока не удалось, но сообщается, что человека с таким именем ранее можно было обнаружить в руководстве Удмуртии.

Напомним, ранее пушилин изъявил желание присоединить ОРДЛО к россии в качестве "республики", а не "области". Для этого ему и понадобились "импортные" чиновники.