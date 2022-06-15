Главарь боевиков "ДНР" придумал новый вариант вхождения в состав россии

Главарь боевиков боится ассоциаций с Украиной

В "руководстве" так называемого "ДНР" хотят войти в состав россии в качестве "республики", хотя в самой рф об этом пока не спешат говорить.

Об этом в среду, 15 июня, рассказал главарь боевиков "ДНР" денис пушилин, передает РИА Новости.

По словам террориста, "ДНР" хочет войти в состав рф как отдельный субъект и сохранить слово "республика" в названии, по примеру Татарстана. При этом пушилин наотрез отказывается, чтобы "ДНР" вошла в рф как "область". Главарь боевиков аргументирует это тем, что это название ассоциируется у многих с Украиной.

"Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к прошлому, украинскому прошлому", — сказал пушилин.

Отметим, пушилин в среду посетил экономический форум в Санкт-Петербурге, организация которого шокировала даже россиян. Там с главарем террористов произошла интересная история.

Напомним, пушилин недавно заявил, что для помилования иностранных военнослужащих, приехавших защищать Украину и попавших в плен, нет никаких оснований. Добавим, что в "республике" недавно россиянин стал "премьером".