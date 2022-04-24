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Загинув чоловік: на Дніпропетровщині розбирають завали після обстрілу росіян (фото руйнувань)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Рятувальники розбирають завали Новина оновлена 24 квітня 2022, 10:03
Рятувальники розбирають завали

Область обстрілюють здалеку ракетами

У Дніпропетровській області російські війська вкотре обстріляли інфраструктуру та завдали пошкодження будинкам у Павлоградському районі. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Йому було 48 років.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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Усього було три "прильоти", одна з ракет влучила по залізничній інфраструктурі. Загалом знищено вісім будівель, у житловому будинку поряд вибуховою хвилею вибило вікна та заблокувало двері. Під завалами — три легковики та одна вантажівка.

Також повідомляється, що дві ракети влучили у промислове підприємство — там зруйновано виробничу будівлю, але люди у цих попаданнях не постраждали.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині російсько-окупаційні війська регулярно обстрілюють саме залізничну інфраструктуру — у Новомосковську завдали трьох ударів по шляхах сполучення 21 квітня.

Також "Телеграф" повідомляв про обстріл у Криворізькому районі — обстріляли будинки мирних громадян неподалік лінії фронту. Нагадаємо, на Дніпропетровщині ворогів немає.

Теги:
#Дніпро #Війна #Дніпропетровська область #Павлоград
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