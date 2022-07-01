Ракетний удар по Одещині: постраждала ще одна база відпочинку, кількість жертв зростає (фото, відео)

Курорти Одеської області стають небезпечним місцем

Нічна атака російських окупантів на селище Сергіївка на Одещині продовжує збирати свій "кривавий урожай" жертв. За даними на 8 годину ранку було відомо вже про 18 загиблих, серед яких двоє дітей. При світлі дня рятувальники змогли витягти з-під завалів ще два тіла місцевих мешканців.

За інформацією керівника Одеської ОВА Максима Марченка, пошукові роботи продовжуються і далі. Варто зазначити, що удару було завдано ракетами типу Х-22 за допомогою російських бойових літаків Ту-22. Імовірно, вони піднялися у повітря з окупованого Криму, адже атака відбувалася з боку Чорного моря.

Також спікер вже згаданої ОВА Сергій Братчук наголосив, що до раніше відомих двох постраждалих об’єктів інфраструктури додався ще один. Таким чином, ворожі снаряди пошкодили житлову багатоповерхівку, зруйнувавши зовнішню стіну та перекриття з 9 по 1 поверхи, а також одразу дві бази відпочинку.

Як уже згадувалося, загальна кількість загиблих досягла 18 осіб. З пораненнями госпіталізовано 31 особу, серед яких четверо неповнолітніх. Серед постраждалих також є вагітна жінка. Додатково за медичною допомогою звернулися ще вісім місцевих жителів.

Варто зазначити, що при розборі завалів рятувальникам вдалося дістати з-під уламків вісьмох, що вижили. Серед них — троє діток.

"Терор — звичайна тактика росії, — прокоментував трагедію заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. — Спочатку вони прикривають свої злочинні дії "актом доброї волі", а потім завдають ракетних ударів по наших мирних містах".

Зазначимо, що формулювання про "акт доброї волі" росіяни використали напередодні, щоб прикрити свою ганебну втечу з території Зміїного острова, який також є частиною Одеської області. Однак до відступу їх примусила спланована операція ЗСУ.

Саме після цього росіяни вночі і завдали ракетного удару по Одещині. Подібні сюрпризи окупанти влаштовують українцям постійно після великих тактичних поразок на полі бою.