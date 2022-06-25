У розвідці назвали важливі для рф дати, що здатні вплинути на перебіг війни

Якщо війна затягнеться, є мінімум два періоди, коли ситуація може загостритися

В українській розвідці оцінили боєздатність армії супротивника у контексті досягнення поставлених перед ними завданням. Попри цілком реальні перспективи всеосяжної для росії катастрофи, окупанти все ще активні по всій лінії фронту. За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, у росіян у запасі є щонайменше дві дати, коли війна вкотре може загостритися.

Як чиновник пояснив в інтерв’ю "РБК-Україна", обидві з них можуть "зіграти" у разі затягування війни. При цьому ситуація на фронті, як і раніше, залежатиме від сили українського опору, якому не можна зменшувати темпи.

Скібіцький каже, що головною метою Кремля все ще залишається повне захоплення території Донбасу. Якщо це вдасться, вони всі зусилля перекинуть на Херсонщину — щоб зламати опір регіону і спробувати його приєднати до росії.

"Яка перша гранична дата? Це все ж таки буде 11 вересня, коли в росії єдиний день голосування", — пояснює розвідник.

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На його думку, цього дня росіянам можуть запропонувати провести якісь "референдуми" або зіграти на подобу на тимчасово окупованих територіях України. Скібіцький пояснює, що зараз усі складні питання, пов’язані із цією темою, опрацьовуються російськими політтехнологами.

"Йде активне вивчення наших територій, соціальної ситуації і що з ними робити загалом — інтегрувати чи не інтегрувати", — наголошує він.

Другою важливою для рф датою може стати 30 грудня. 2022 року вони відзначатимуть сторіччя з моменту створення СРСР. Це може стати чимось вельми масштабним, але залежатиме від того, якого успіху досягнуть загарбники в Україні та як ЗСУ обламають їм зуби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав актуальну інформацію з активних напрямків фронту. Для цього використовувалися нові карти боїв в Україні, представлені американським Інститутом вивчення війни.