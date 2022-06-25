Ворог може атакувати Лисичанськ із нового напрямку: свіжі карти боїв в Україні

Українські захисники мужньо тримають оборону не тільки на сході та півдні

Російські окупанти продовжують просуватися на Луганщині після того, як із Сєвєродонецька відійшли українські військові. Захисники, ймовірно, триматимуть оборону на височині навколо Лисичанська.

Дослідники інституту вивчення війни зазначають, що оточення українських військових біля Лисичанська та атаки на траси на північний захід від міста стануть пріоритетом для росвійськ перед великим наступом на Слов’янськ. У цьому напрямі від Ізюма вони намагалися наступати, але без успіху.

На півдні України ворога турбують не лише контрнаступ уздовж кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, а й дії українських партизанів.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Окупанти продовжують наступати на Лисичанськ із боку Вовчоярівки та Білої Гори (з півдня). Росвійська продовжують штурм Сєвєродонецька, могли оточити частину українських військових у Золотому та Гірському. Звідти було оголошено відхід, дослідникам не вдалося встановити скільки українських захисників могли потрапити до оточення. Трасу з Лисичанська у тому напрямку також захоплено ворогом.

Карта боїв на сході України

У бік Слов’янська росіяни знову намагалися атакувати, але їх зупинили у Богородичному та Долині. Аналітики припускають, що ворог може спробувати оточити Лисичанськ також із боку Лиману, а не штурмувати Слов’янськ. Сіверськ, який за 28 км на північний захід від Лисичанська під вогнем.

Карта боїв навколо Сєвєродонецька

Харків

Окупанти намагаються не лише стримати ЗСУ на шляху до українського кордону, а й не дати просунутися у бік Слов’янська. Місто та область під ракетним та артилерійським обстрілом.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

На рубежах Херсонської та Дніпропетровської та Херсонської та Миколаївської областей йдуть контрнаступальні дії української армії. Ворог відступає, але продовжує обстрілювати з авіації та артилерії. Під вогнем окупантів навіть міста за 20 км від Херсона — вони намагаються зупинити українських військових за всяку ціну.

Карта боїв на півдні України

Посібники окупантів із білорусі активізувалися — раніше ранок 25 червня розпочався з вибухів у Житомирській та Чернігівській областях. За кілька годин до цього ворог бомбив Львівщину та Харківщину.

Як раніше писав "Телеграф", попри велику кількість зброї, кинутої проти України, росія так і не досягла своїх цілей навіть на п’ятий місяць війни.