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Війна затягнеться? пєсков зробив радикальну заяву через Україну (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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пєсков озвучує наративи кремля Новина оновлена 21 червня 2022, 07:26
пєсков озвучує наративи кремля

Прессекретар володимира путіна також спрогнозував майбутнє відносин із заходом

Російські політики все частіше заявляють про те, що війна росії проти України набуде затяжного характеру. Вже й офіційний рупор Кремля дмитро пєсков виступив на американському телеканалі MSNBC. Він зробив низку заяв, зокрема про "затяжну кризу" з Україною.

Повний запис інтерв’ю ще не доступний, але прессекретар володимира путіна висловився про "кризу", вплив росії на долю полонених американських військових та арешт американської спортсменки.

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Зокрема, пєсков заявив, що криза буде тривалою, і довіри між росією та Заходом більше не буде.

пєсков також заявив, що росія не може давати гарантій щодо захоплених під час війни в Україні американців, що їх не стратять в одній із квазіреспублік. Також прессекретар путіна повідомив, що американська баскетболістка Бріттні Грайнер, заарештована в росії, нібито скоїла кримінальний злочин, а не є заручницею. У чемпіонки Олімпіади нібито знайшли заборонені речовини у Шереметьєво.

Раніше "Телеграф" публікував заяви піскова, в яких він у проблемах росії традиційно звинувачував західні країни, серед них США. Виділив він неправильність санкцій проти рф та "затягування" українських проблем постачанням зброї, оминувши питання, хто створив Україні ці проблеми.

Теги:
#Україна #Дмитро Пєсков #Інтерв'ю #Затягування