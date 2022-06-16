У путіна заговорили про "спроби удушення" росії і знову наскаржилися на США

У всьому, що відбувається в Україні москва, як завжди, хоче звинуватити тільки Захід

Надання озброєння Заходом Україні під час війни з росією є "продовженням бід" для української сторони. За словами прессекретаря кривавого диктатора путіна дмитра пєскова, особливо погано виходить вести цей процес у Сполучених Штатів.

Чиновник, якого цитують "РИА Новости", говорить про проблеми з правильним запровадженням антиросійських санкцій та "затягуванням" деякого поганого періоду для України. При цьому він жодного разу не згадує те, що саме росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, чим, власне, і почала проблемний етап у житті нашої країни.

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пєсков намагається перевернути ситуацію з ніг на голову, звинувачуючи Вашингтон на початку війни в Україні. Також він критикує допомогу союзників української держави, мовляв, надання зброї лише "продовжує біди".

"США затягують ось цей поганий період для України, для народу України", — дуже "дипломатично" заявив спікер кремля.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Кремль змінює плани щодо України: що це означає Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської військово-цивільної адміністрації, керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука переконаний, що росії начхати на світову спільноту та міжнародні норми, тому вона буде діяти так, як вважатиме за потрібне

При цьому він зазначив, що російські дипломати не мають жодного двостороннього діалогу з американцями щодо актуальних для України питань. Натомість знову спробував підбадьорити росіян казками про те, що західні санкції працюють проти будь-кого, але тільки не росії.

"Тут навіть можна прислухатися до міжнародних експертів і до експертів у цих країнах, у тому числі і в Америці, які зараз уже кажуть, що щось із цими спробами удушення не все виходить", — запевняє пєсков, при цьому все одно вважаючи будь-які обмеження росії несправедливими.

Ймовірно, у кремлівських політиків просто розпочався затяжний період гучних заяв щодо України та війни. Напередодні, наприклад, той самий пєсков коментував скандальні висловлювання медвєдєва про "зникнення" нашої країни з політичної карти вже за наступні два роки. При цьому прессекретар путіна вважає, що такі слова обґрунтовані, адже Київ зіштовхнувся із серйозними проблемами.