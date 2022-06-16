У путіна заговорили про "спроби удушення" росії і знову наскаржилися на США
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У всьому, що відбувається в Україні москва, як завжди, хоче звинуватити тільки Захід
Надання озброєння Заходом Україні під час війни з росією є "продовженням бід" для української сторони. За словами прессекретаря кривавого диктатора путіна дмитра пєскова, особливо погано виходить вести цей процес у Сполучених Штатів.
Чиновник, якого цитують "РИА Новости", говорить про проблеми з правильним запровадженням антиросійських санкцій та "затягуванням" деякого поганого періоду для України. При цьому він жодного разу не згадує те, що саме росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, чим, власне, і почала проблемний етап у житті нашої країни.
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пєсков намагається перевернути ситуацію з ніг на голову, звинувачуючи Вашингтон на початку війни в Україні. Також він критикує допомогу союзників української держави, мовляв, надання зброї лише "продовжує біди".
"США затягують ось цей поганий період для України, для народу України", — дуже "дипломатично" заявив спікер кремля.
При цьому він зазначив, що російські дипломати не мають жодного двостороннього діалогу з американцями щодо актуальних для України питань. Натомість знову спробував підбадьорити росіян казками про те, що західні санкції працюють проти будь-кого, але тільки не росії.
"Тут навіть можна прислухатися до міжнародних експертів і до експертів у цих країнах, у тому числі і в Америці, які зараз уже кажуть, що щось із цими спробами удушення не все виходить", — запевняє пєсков, при цьому все одно вважаючи будь-які обмеження росії несправедливими.
Ймовірно, у кремлівських політиків просто розпочався затяжний період гучних заяв щодо України та війни. Напередодні, наприклад, той самий пєсков коментував скандальні висловлювання медвєдєва про "зникнення" нашої країни з політичної карти вже за наступні два роки. При цьому прессекретар путіна вважає, що такі слова обґрунтовані, адже Київ зіштовхнувся із серйозними проблемами.