У Кремлі говорять про "великі проблеми" України

Прессекретар кривавого диктатора путіна дмитро пєсков не залишив поза увагою репліку заступника голови Ради безпеки рф дмитра медведєва щодо загроз українській державності. За словами чиновника, Україні створюють "великі проблеми" деякі "націоналістичні підрозділи", що є на території країни.

Саме тому ведмедів у своєму висловленні про зникнення нашої країни через два роки може мати рацію, вважає пісків. Таку заяву головного рупора Кремля цитує Telegram-канал російського журналіста Дмитра Смирнова "Пул N3".

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пєсков говорить про невідомі "великі проблеми", які, судячи з усього, створюють в Україні націоналісти. Саме це начебто і "не обіцяє Україні нічого доброго".

"Продовжується опір націоналістичних підрозділів, — стверджує прессекретар путіна, — триває небажання та неготовність керівництва України якось приборкати ці націоналістичні підрозділи".

Чиновник вважає, що українська влада не хоче "тверезо оцінювати ситуацію". Таким чином триває вічна прокремлівська риторика про неспроможну Україну та управління з боку Заходу.

Судячи з усього в росії просто не знаю про поняття добросусідства і союзництва. Адже хороші країни не планують напад на своїх найближчих сусідів, і мова зараз не лише про Україну. За словами литовського депутата, у разі успіху в Україні Кремль через п’ять років обов’язково пішов би війною на країни Балтії.

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