росія готувалася не лише до війни з Україною — литовський депутат

Литовці серйозно ставляться до питань допомоги українській армії

Плани російського диктатора Володимира Путіна щодо захоплення більшої частини, а то й усієї території України швидко пішли прахом після початку повномасштабного вторгнення. За словами депутата Литовського Сейму Матаса Малдейкіса, завдяки швидкій реакції та потужній відсічі українських захисників армія рф отримала по зубах настільки, що спроб нападати на інші держави робити поки не буде.

При цьому такі перспективи, вважає політик, були цілком реальними. Як він заявив у прямому ефірі телемарафону FreeDom, у 2027 році, у разі успіху "спецоперації" в Україні, путінські військові могли б вторгнутися на територію Європи, розпочавши свою ходу з Литви.

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На думку Малдейкіса, якби росії вдалося здолати український опір, то наступна війна з європейськими державами була б неминуча. Причому в найближчому майбутньому — буквально через п’ять років.

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Проте ЗСУ зробили свою справу, і зараз у Кремлі сподіваються знайти вихід із ситуації. Проте всю росію литовський депутат характеризує як країну, "що живе розумінням світу 19 століття".

"Литва вже стала такою нормальною західною державою, — пояснює Матас Малдейкіс. — Ти живеш в іншому світі, у тебе інші проблеми. Ти вирішуєш вже інші питання — куди поїхати влітку і чому весь час дорожчає нерухомість. Ти ніколи не думаєш, що війна в ХХІ столітті може прийти”.

У цьому є головна відмінність між європейським і російським світом, вважає політик. Тому для нього і важливо підтримувати Україну, допомагати нашим громадянам, аби остаточно здолати російський імперіалізм, якому не місце у сучасному світі.

Окремо він додав, що багато подій в українській політиці йому нагадують колишні події в Литві, яка теж тривалий час йшла до ЄС та НАТО. У цьому контексті він підкреслив, що "політика на кшталт партії Медведчука у цьому плані є згубною".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому поразка путіна та його армії в Україні має цікавити кожного жителя Землі. На цю тему міркував відомий історик Ювалем Ноєм Харарі.

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